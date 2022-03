Gemma Galgani è sempre protagonista a Uomini e Donne. Ancora una volta la dama torinese era al centro della discussione e non sono mancate le critiche di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata dell’1 marzo si è aperta con un video mandato in onda dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino.

Il filmato continua con una passeggiata al mare. “Il tramonto è la parte più romantica della giornata. Mi piacerebbe essere qua con il mio amore e ballare in mezzo alle onde”, aggiunge ancora la dama. Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale. “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, ha sbottato Tina Cipollari osservando il filmato.

A difesa di Gemma Galgani interviene un’altra storica dama del programma, Ida Platano, che apprezza la voglia dell’amica di trovare un uomo nonostante le delusioni della vita: “Guardare queste immagini, vedere una donna che ci crede, che ci spera, una donna piena d’animo che sa di piacere e di poter piacere è una cosa positiva”. Tina Cipollari insiste: “Ma la vedi quanto è ridicola?” e Ida Platano ribatte: “Non è ridicola, in amore non si è ridicoli”. Quindi al centro dello studio è arrivata proprio Gemma Galgani.





“Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farmi conoscere nella mia totalità per le persone che mi vedono, non sono come vogliono farmi passare. La parte sensuale? L’amore non ha un’età anagrafica”, ha spiegato la dama torinese che chiede a Nicolò, cavaliere molto più giovane, di ballare con lei e lui accetta per galanteria. “Nicolò ricorda, dopo questo ballo tu già sarei accoppiato con lei”, ha esclamato Tina Cipollari.

Dopo questa lunga parentesi il programma è proseguito con Alessandro che è tornato a frequentare Pinuccia dopo il durissimo scontro tra loro. Il cavaliere racconta di aver sentito la dama molto turbata dai commenti negativi su di lei e di aver cercato un modo per chiedere ai social di smettere di infangarla. Per i due protagonisti del Trono Over ci sono nuove conoscenza in vista.