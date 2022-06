Diego Tavani e Aneta Buchtova, dopo la scelta a UeD, la loro vita insieme. Una coppia affiatata e anche un altro amore che riesce a sbocciare nello studio televisivo di Maria De Filippi, dove torvare la propria anima gemella non è poi così tanto distante dalla realtà. Diego e Aneta ne sono la prova e nel loro futuro, tanti progetti.

Diego Tavani e Aneta Buchtova non sembrano avere alcun dubbio e parlano della loro unione nel corso di un’intervista per il magazine ufficiale di Uomini e Donne. Aneta pare abbia conosciuto il figlio di Diego: “Magari a breve organizzeremo uan giornata in cui passare più tempo insieme, ma il primo incontro è stato più che positivo”, ammette l’ex cavaliere UeD.





Poi la confessione di Diego Tavani e Aneta che annunciano senza troppi giri di parole: “A settembre conviveremo: mi trasferirò a casa di Aneta. Ho le chiavi di casa già da qualche tempo, ma è più che altro un discorso logistico”. (Maria De Filippi rimprovera Diego Tavani).

E sulle motivazioni che spingono alla convivenza, aggiungono ironicamente: “perché altrimenti ogni volta bisognerebbe aprire il cancello, e poi non parliamo delle spese per gli spostamenti in macchina e in motorino… vero?”.

Diego Tavani e Aneta Buchtova, a questo punto la domanda nasce spontanea: il matrimonio? Anche su questo la coppia sembra avere le idee chiare: “Di figli non abbiamo ancora parlato, ma per entrambi non si tratta di una priorità. Il matrimonio invece è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione: il progetto c’è, ma io vorrei prima trovare una stabilità economica” e Diego aggiunge: “Potremmo pensare a sposarci tra uno o due anni”.

“Insultata davanti a tutti”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo in lacrime: lo sfogo dopo il gesto degli “altri”