A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Nelle settimane scorse aveva fatto parlare, non poco, la segnalazione arrivata su Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino era stato beccato lontano dal dating con una ragazza, sembra molto più giovane, in atteggiamenti inequivocabili. “Ho incontrato Riccardo di Uomini e Donne a Castellaneta, l’ho visto camminare mano nella mano con una ragazza dai capelli neri, molto più giovane di lui (questa ragazza non fa parte del programma)”.



“Ti ho mandato una foto dove sta Riccardo e gli ho chiesto di farsi anche una foto con me, ovviamente per fartela vedere ho messo sopra di me una faccina”. Così scriveva una fan di Uomini e Donne a Deianira Marzano, esperta di gossip. Deianira che non ha mai creduto pienamente alla storia tra Riccardo e Ida come, del resto, non aveva creduto alla buona fede della dama Tina Cipollari.





Uomini e Donne, Diego esce con Aneta



Tina aveva attaccato Ida senza mezzi termini davanti a tutti lo studio di Uomini e Donne. “Tu sei ancora innamorata di Riccardo. Sono sicura che se Riccardo le chiedesse di riprovarci, lei andrebbe via subito”. La dama aveva pianto, qualche minuto dopo che si era soffermata su Riccardo: “Non sento più quel tremare e quelle farfalle per lui, anche se sono felice di averlo rivisto”.



Maria De Filippi, vedendola in lacrime, aveva esclamato: “Piange per se stessa, non per Riccardo”. Ma veniamo a quest’ultimo. In attesa di quello che succederà gli occhi di tutti oggi erano per Diego Tavani e ed Aneta, altra coppia molto chiacchierata di Uomini e Donne. Durante la puntata Diego è sembrato titubante ed è finito nel centro del mirino di Tina e Gianni Sperti che lo hanno accusato di essere un bluff.



Poi è stata la volta di Armando Incarnato di attacca Diego, quindi è stata Maria De Filippi a tuonare contro il cavaliere di UeD. Parole nette quella della conduttrice che ha chiesto al cavaliere di lasciare il programma se crede che sia Aneta la donna giusta per lei. Così, incoraggiato, Diego e Aneta escono insieme da Uomini e Donne mano nella mano.

“Mano nella mano con quella donna”. Riccardo Guarnieri, si scopre fuori da UeD. E scoppia il caso