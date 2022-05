“Mano nella mano con quella donna”. Riccardo Guarnieri, si scopre fuori da UeD. E scoppia il caso

A ‘Uomini e Donne’ i grandi protagonisti continuano ad essere Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro relazione sentimentale sia terminata da molto tempo. Proprio nella puntata del 2 maggio Tina Cipollari ha fatto commuovere la dama, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma ora una segnalazione bomba è invece arrivata sul cavaliere, che è stato avvistato insieme ad una donna giovane. E sono usciti fuori anche dei dettagli sull’identikit di questa persona.

Parlando invece dell’ex di Riccardo Guarnieri, la Cipollari è stata molto chiara con Ida Platano: “Tu sei ancora innamorata di Riccardo. Sono sicura che se Riccardo le chiedesse di riprovarci, lei andrebbe via subito”. La dama ha pianto, qualche minuto dopo che si era soffermata su Riccardo: “Non sento più quel tremare e quelle farfalle per lui, anche se sono felice di averlo rivisto”. Maria De Filippi, vedendola in lacrime, ha esclamato: “Piange per se stessa, non per Riccardo”. Ma veniamo a quest’ultimo.





Riccardo Guarnieri di UeD avvistato con una giovane donna

A riferire tutto su Riccardo Guarnieri ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, anzi, precisamente ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua follower. Quest’ultima si è scattata un selfie in compagnia dell’uomo, che nelle scorse ore si trovava in Puglia ed esattamente a Castellaneta, in provincia di Taranto. E, cosa molto importante, non era affatto da solo. Infatti, colei che l’ha beccato lo ha visto insieme ad una donna, che a quanto pare non farebbe parte del dating show in onda su Canale 5.

La donna che ha segnalato la vicenda alla Marzano ha scritto su Riccardo Guarnieri: “Ho incontrato Riccardo di Uomini e Donne a Castellaneta, l’ho visto camminare mano nella mano con una ragazza dai capelli neri, molto più giovane di lui (questa ragazza non fa parte del programma). Ti ho mandato una foto dove sta Riccardo e gli ho chiesto di farsi anche una foto con me, ovviamente per fartela vedere ho messo sopra di me una faccina”. E immediata è stata la reazione di Deianira, infastidita dal comportamento del cavaliere.

Questa è stata la reazione ufficiale di Deianira Marzano su Riccardo Guarnieri, dopo aver appreso quelle inaspettate rivelazioni: “Ma Riccardo se esce con altre donne che motivo ha di andare in trasmissione? Per trovare cosa??? Gli sponsor su Instagram”. Vedremo se il protagonista del programma di Maria vorrà replicare a queste accuse o se preferirà non commentare questa vicenda personale.

