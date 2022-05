Da qualche settimana Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di UeD, dove ha rincontrato la sua ex Ida Platano. Il cavaliere di Taranto sta provando ancora a trovare l’anima gemella al dating show di Maria De Filippi e ha subito iniziato a frequentare nuove dame, anche se l’aver rivisto Ida non l’ha lasciato indifferente.

Ma le anticipazioni dell’ultima registrazione di UeD sostengono che Riccardo Guarnieri ha avuto l’ennesimo confronto con la dama Gloria, che ha però confermato l’addio ed è uscita con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. Ma la parte più interessante riguarda Ida Platano.





Riccardo Guarnieri, la segnalazione fuori da UeD

In puntata ha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia, ma lei, colpo di scena, ha ammesso che non vede solo amicizia con lui. E sarebbe sembrata ancora molto presa dal suo ex. Insomma, si è verificato tutto quello che Tina Cipollari sostiene sin dal ritorno di lui in studio.

Ma c’è un altro motivo per cui in questo momento si parla di Riccardo Guarnieri: una segnalazione pesante, ma anonima, arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna racconta di essere stata contattata dal cavaliere di UeD a dicembre scorso per uscire insieme.

“Mi ha chiesto di uscire – scrive la donna che definisce Riccardo Guarnieri “un grandissimo buffone” a Deianira Marzano – ed essendo impossibilitata avendo fatto la terza dose mi ha prima insultata e poi bloccata. Ominicchio da 4 soldi”. Una replica del diretto interessato, però, non è ancora arrivata.

