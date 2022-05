A Uomini e Donne le sorprese sono ormai all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima settimana aveva sollevato un polverone il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Una faccia e faccia dopo il quale lei però confermato l’addio ed è uscita con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. La parte più interessante riguarda però Ida Platano: Riccardo ha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia. Un concetto già ripetuto settimane fa.



“Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”. Aveva detto il cavaliere di Uomini e Donne. E ancora: “Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità”.





Uomini e Donne, la verità sulla storia tra Ida e Riccardo



“Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso”. Ma così non sembrerebbe Ida infatti ha ammesso che non vede solo amicizia con lui. E sarebbe sembrata ancora molto presa dal suo ex. Nelle prossime ore, però, i telespettatori non assisteranno alla confessione di Platano sulle reali emozioni che sente tutt’ora per l’ex fidanzato.



Questo colpo di scena verrà mostrato nei giorni seguenti, quando sarà mandata in onda la “puntata della verità”. Intanto ad attaccare la coppia di Uomini e Donne ci ha pensato Tina Cipollari che, spiegano le anticipazioni, se la prenderà con entrambi i protagonisti del Trono Over, cercando di metterli alle strette su quello che provano l’uno per l’altro ad anni di distanza dalla loro rottura definitiva.



Tina non ha mai creduto alla coppia di Uomini e Donne già pesantemente attaccata. Anche l’esperto di gossip Amedeo Vanza aveva fatto lo stesso. Secondo Vanza infatti i due si sentirebbero da mesi: “Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scriveva Venza – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”.

