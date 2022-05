UeD, grosse emozioni nella puntata andata in onda mercoledì 4 maggio: due protagonisti di quello che fu il Trono Over hanno lasciato il programma insieme. Inizialmente Maria De Filippi li ha chiamati al centro dello studio dove hanno parlato della loro conoscenza e delle loro sensazioni, anche se non è mancata un’accesa discussione con gli opinionisti.

“Ci siamo vissuti tanto, da coppia. Ho festeggiato il compleanno con lui e i miei amici. Quando presento una persona per me è importante, così come invitarlo a cena a casa. Ho fatto la casalinga” ha detto la dama per lasciare poi la parola al suo cavaliere.





UeD, Diego e Aneta lasciano lo studio insieme

“Non ho paura, ma è un discorso di consapevolezza – ha detto Diego Tavani ad Aneta – Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c’è la sensazione di voler andare avanti, è tutto così perfetto”. Tina Cipollari e Gianni Sperti lo hanno accusato di essere “un bluff” e Diego si è infuriato smentendo categoricamente i loro attacchi.

“Quello che vivo nel quotidiano, ci vediamo spesso, ci sentiamo, dico che è tutto ok. C’è sempre però questa sua paura. Anche io ho paura, anche di stare bene”, ha commentato Aneta per poi rispondere alla domanda diretta di Maria De Filippi: “Io vorrei viverlo fuori”.

Anche Diego Tavani ha confermato ed espresso così il desiderio di proseguire la conoscenza della dama al di fuori del programma. Ma prima un ballo, l’ultimo nello studio che li ha fatti incontrare. Lui ha scelto il brano “Portami via” di Fabrizio Moro e si è emozionato fino alle lacrime. Alla fine i due protagonisti di UeD hanno salutato lo studio e ringraziato tutti. E la padrona di casa non ha mancato di far loro un grosso in bocca al lupo.

