“Ma ti sei visto?”. UeD, Armando Incarnato distrutto per il look dalla dama: è un fallimento totale

A Uomini e Donne sono protagoniste le dame con la sfilata dal tema “Dolce o piccante”. In passerella un po’ tutte le protagoniste del dating show condotto da Maria de Filippi. Gemma Galgani sceglie di indossare la divisa. Elegante e sensuale, la dama di Torino conquista il parterre maschile che regala voti alti a Gemma che ringrazia. “Finalmente hai fatto prendere un po’ d’aria a Carlotta e Camilla”, commenta Tina Cipollari riferendosi al decolletè della Galgani. Gemma Galgani sorride e si accomoda al suo posto accanto a Ida Platano.

Tina Cipollari non ha perso l’occasione per stuzzicare Ida Platano: “Il tuo scopo è quello di guardare cosa fa Riccardo, che lui si faccia avanti e ti dica di riprovarci”. La risposta della storica dama è stata: “Stai facendo un film”. L’opinionista poi si è rivolta al cavaliere quando ha sfilato Mariagrazia la ragazza che attualmente sta frequentando, e riferendosi all’hair stylist gli ha detto: “Sei libero di dare il voto che vuoi, non ti intimorire dello sguardo di lei. Vedi che si è vestita da sposa!”.





Catia Franchi a UeD attacca Armando Incarnato

Quindi è stata la volta di Catia Franchi, protagonista nelle scorse puntate di un durissimo scontro con Biagio Di Maro. La sorella di Elisabetta Franchi ha scelto di sfilare con un abito corto e aderente con cui si è lasciata andare ad alcune movenze che hanno spaccato il parterre dei cavalieri del trono over. Armando Incarnato le ha dato un voto basso dicendole anche: “Hai tolto importanza al vestito che indossavi, lo squat si fa in palestra, viviamo su due mondi totalmente diversi. L’eleganza di una donna non risiede nell’abito”. E Catia Franchi lo ha asfaltato: “Sei vestito da circo. Un uomo lo vedo vestito diversamente”.

Armando Incarnato ha ribattuto: “Senza parole proprio, sei stata anche volgare, hai rovinato anche l’abito che indossi”. A difesa di Catia Franchi si è schierata Tinì Cansino che raramente si espone, ma in questa occasione ha voluto dire la sua difendendo la sorella della nota stilista. Ha redarguito Armando Incarnato dicendo di aver attaccato la donna soltanto per lo screzio che ha avuto con Biagio Di Maro, dopodichè si è espressa su quest’ultimo: “Un uomo poco interessato alle donne”. Il cavaliere, abbastanza infastidito, si è difeso: “Tu sei stata con me alla serata che ho passato con lei?”. Il 53enne è stato criticato anche dalla dama: “Hai detto io sapevo chi ero, per me va bene così, falso. Si deve vergognare, non è un uomo”.

Anche Tina Cipollari ha puntato il dito contro il protagonista del trono over: “Si è scandalizzato, poverino perché sei così ipocrita, le hai dato questo voto per quello che era successo prima. Sei uscito con lei senza essere interessato”. Anche Gianni Sperti non ha apprezzato il modo in cui ha sfilato la nuova dama del trono over, che si è difesa: “Non ho fatto gesti, la volgarità secondo me è altro”.

