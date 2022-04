“È la sua fotocopia”. A UeD arriva la sorella della vip: chi è Catia, la nuova dama

Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ del 15 aprile si è presentata una nuova dama del programma, che si chiama Catia. Quest’ultima si è messa in mostra in particolare per alcune sue invettive contro il cavaliere del Trono Over, Biagio Di Maro. La donna ha infatti deciso di prendere in mano il microfono e ha cominciato ad attaccare l’uomo: “Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Devi solo vergognarti”. Subito però i telespettatori hanno notato che il suo volto era abbastanza familiare.

Prima di dirvi chi è Catia e soprattutto di chi è parente, a ‘Uomini e Donne’ a far rumore è stata anche l’assenza di Lilli. E il pubblico ha reagito in questo modo: “Lilli ha fatto bene a non presentarsi perché ultimamente Luca non l’ha considerata proprio! Che ci sia o non ci sia, lui neanche se ne accorge!”. E ancora scrive un altro utente: “Alla fine anche Luca non aveva tutto questo interesse per Lilli. Lei ormai era parte dell’arredo quindi ha fatto bene ad andarsene”.





Uomini e Donne, Catia è la sorella di Elisabetta Franchi

Tutti gli utenti che avevano seguito ‘Uomini e Donne’ erano già rimasti colpiti dalla sua determinazione e dalle sue parole e si erano subito complimentati per la sua reazione in studio. Poi però hanno anche indagato più a fondo, visto che lei assomigliava senza ombra di dubbio a qualcuna. E si è scoperto che è infatti la sorella di un personaggio molto conosciuto in Italia. Infatti, la somiglianza è incredibile. Una volta uscita fuori la verità, il cerchio si è potuto chiudere e capire se nelle prossime puntate si farà accenno a questa parentela.

Dunque, è venuto fuori che la nuova dama Catia di ‘Uomini e Donne’ ha una sorella famosissima. Stiamo parlando della stilista italiana Elisabetta Franchi. Non a caso anche sui social network è stato possibile osservare che le due spesso e volentieri pubblicano delle foto insieme. Quindi, Maria De Filippi ha all’interno del suo parterre una sorella vip. Vedremo cosa riuscirà a combinare nel dating show di Canale 5, ma le premesse sono già più che buone e si preannunciano molte discussioni.

Elisabetta Franchi è nata a Bologna nel 1968 ed è una nota stilista e imprenditrice. Quando aveva solamente 28 anni, era già riuscita a aprire un suo atelier e da lì in poi ci sono stati solo successi nella nostra Penisola e all’estero. In passato è stata legata sentimentalmente ad Alan Scarpellini e poi a Sabatino Cennamo. Con quest’ultimo ha avuto la figlia Ginevra. Poi nel 2013 è nato il secondogenito Leone, figlio anche di suo marito Alan, col quale è ritornata insieme.

