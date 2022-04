Riccardo Guarnieri di nuovo a UeD, dove ha ritrovato Ida Platano. Erano mesi che non si vedeva il cavaliere tarantino, sparito in un certo senso anche da Instagram. Dopo la fine della sua relazione con Roberta Di Padua si è preso una pausa da tutto ma ora è pronto a rimettersi in gioco.

L’intento, ha spiegato tra le pagine di UeD Magazine, è ancora quello di costruire una famiglia, quindi un figlio. Con Ida Platano? Chissà. Il pubblico del programma ha subito sentito odore di ritorno di fiamma quando lui si è ripresentato da Maria De Filippi ed entrambi si sono emozionati.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri, “tutta una farsa”

Più volte nelle ultime puntate Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno ballato insieme e durante il primo “è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle. Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa”, ha detto ancora lui nell’intervista.

E poi: “Mi piacerebbe confrontarmi serenamente con lei” e che “rivederla, riguardarla negli occhi… è stato tutto diverso”. Tutti vogliono sapere come andrà a finire tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nel frattempo ha già chiuso con la dama Gloria che aveva iniziato a conoscere. Ma c’è chi è convinto che sia tutta una farsa: Amedeo Venza sostiene che i due ex innamorati si sentano da mesi.

”Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scrive l’influencer ed esperto di gossip – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”. Quindi “l’intento (di Riccardo) è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”. Sarà davvero come dice Amedeo Venza? Solo il tempo darà le risposte su questa storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sembra davvero infinita.

