Riccardo Guarnieri è di nuovo un cavaliere di UeD. I fan del programma aspettavano da tempo questo colpo di scena e, soprattutto, vogliono capire se succederà qualcosa con Ida Platano. Dopo la loro storia d’amore, la dama ha avuto altre frequentazioni ma è ancora single. Ed è sembrata felice del ritorno del suo ex, che ha avuto una lunga relazione anche con Roberta Di Padua.

Ma a spiegare come stanno le cose oggi ci ha pensato lo stesso Riccardo Guarnieri in una nuova intervista a UeD Magazine. Che succede, allora, con Ida Platano? Il ballo è stato “chiarificatore”: è passato molto tempo “ed era giusto avere un piccolo chiarimento”. Nel rivederla si è sentito sereno e crede che questo riavvicinamento con lei “sia stata la cosa giusta”.





Riccardo Guarnieri, la verità su Ida Platano (e Roberta Di Padua)

“Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”, ha detto Riccardo Guarnieri che confessa di essersi emozionato ma anche che ora sarebbe “la cosa più giusta e bella rimanere amici”.

Durante il ballo hanno chiacchierato un po’ e ora Riccardo Guarnieri svela di averle chiesto del figlio di lei, Samuele, e del percorso di lei a UeD. “Sa, dopo quel ballo è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle. Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa”, ha precisato. E poi: “Mi piacerebbe confrontarmi serenamente con lei” e che “rivederla, riguardarla negli occhi… è stato tutto diverso”.

Ma mentre tutti sostengono di aver percepito le basi per un ritorno di fiamma con Ida Platano, Roberta Di Padua? Riccardo Guarnieri conferma di averla sentita di recente: l’ha contattata quando ha saputo che aveva contratto il Covid per sapere come stesse. Ma la loro “è stata una telefonata d’affetto, nulla di più”. In finale gli piacerebbe riprovare ciò che ha provato con Ida Platano già dai primi momenti e per questo ha subito chiuso la conoscenza con Gloria. Vuole ancora una famiglia e un figlio.

