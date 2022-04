Riccardo Guarnieri e Ida Platano monopolizzano l’attenzione a Uomini e Donne. Da quando è tornato in studio il cavaliere di Taranto si parla sempre più spesso di loro due che in passato sono stati protagonisti assoluti delle puntate di Uomini e Donne. In occasione del suo rientro in studio, Maria De Filippi ha concesso ai due di poter parlare e alla fine c’è anche stato un ballo. In molti sono chiesti se Riccardo Guarnieri sia tornato per riconquistare Ida Platano, ma lui ha sempre detto di no. Al momento non ci sarebbe altro che una speciale amicizia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Quando c’è stato il ballo in puntata di mercoledì 13 aprile i due si sono avvicinati per parlare, comportamento che ha attirato l’attenzione di tutti. L’opinionista Gianni Sperti è sicuro che tra loro il fuoco non si sia del tutto spento: “Li ho visti, sorridevano con gli occhi tutti e due, bellissimo vederli insieme, vicini” ha commentato. Tina Cipollari invece ha attaccato la dama brasciana sostenendo che sia incoerente: “Mi viene da ridere, dieci giorni fa era innamorata di Alessandro, sei molto affidabile”.





Ida Platano si è dovuta difendere: “Vuoi mettere a livello Riccardo con Alessandro? Ma che fastidio ti dà se io parlo con Riccardo, se rido con Riccardo? Sarò incoerente per te. Io so come sto”. Poi a fine puntata alla domanda di Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri: “Con chi vuoi ballare?” e il cavaliere ha scelto Ida: “Mi piacerebbe chiacchierare insieme a lei come una volta, penso sia normale dopo quello che c’è stato tra noi”.

Durante la puntata – come era emerso dalle anticipazioni – Riccardo Guarnieri ha interrotto la frequentazione con Gloria. “Da parte sua c’è qualcosina in più, c’è maggiore interesse. Per me ora è solo attrazione fisica. Dopo la piacevole serata trascorsa insieme non eri nei miei pensieri, io sono ancora fermo a questo”. Allora è intervenuto Gianni Sperti: “Chi è il tuo primo pensiero appena ti svegli?”, ha domandato, ma Riccardo non ha risposto ed ha accennato un sorriso imbarazzato. Il cavaliere ha poi continuato il suo discorso rivolgendosi alla dama che stava conoscendo: “Un po’ mi conosco e voglio dire se non scatta sin da subito non credo che possa scattare col tempo. C’è attrazione fisica, oltre quello ci dovrebbe essere la voglia di cercarti, questo non c’è”.

In puntata si è anche accesa una discussione tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, tra i due Cavalieri ci sarebbero dei precedenti, legati a Ida Platano. La lite si è accesa per colpa di una donna, Gloria. La nuova dama che stava conoscendo il tarantino fino ad oggi è la stessa che circa un mese fa ha chiuso la conoscenza con Armando. Il napoletano negli ultimi giorni ha avvicinato Gloria, per avere un confronto con lei, atteggiamento che ha fatto storcere il naso al pugliese che sostiene che Armando si metta spesso in mezzo alle sue storie.