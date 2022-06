Lory Del Santo in crisi all’Isola dei Famosi 2022. La donna, dopo giorni decisamente difficili, si è sfogata coi compagni tra mille lacrime. Ma cosa è successo in particolare? Lory, in queste ore, è finita al centro di una rovente discussione con Luca Daffrè ed Edoardo Tavassi. C’è da dire che l’artista italiana continua a riscontrare problemi di incomprensione con parte del gruppo rimasto in gioco, convinta che ci siano complotti e trame oscure nei suoi confronti e nei confronti di altri concorrenti.

Insomma, la tensione era già altissima e la situazione si è esasperata quando si è ritrovata a discutere con Daffrè. Lory Del Santo in crisi all’Isola dei Famosi ha detto: “L’Isola ha deciso che non sei più leader e tu sei il primo leader che viene destituito dallo spirito dell’Isola”. A quel punto Luca risponde: “Da quando ti ho votato sbaglio tutto mentre prima mi volevi leader”. A quel punto la Del Santo ha poi dichiarato che Daffrè, secondo la sua opinione, non ha avuto un atteggiamento trasparente.

Lory Del Santo in crisi all'Isola dei Famosi 2022, cosa è successo

“Luca non è stato giusto con il gruppo da quando è diventato leader. Ha avuto delle preferenze e la prima persona che mi ha fatto notare a non scegliere Nicolas per i dolcetti è stato lui”. Lory Del Santo in crisi all’Isola dei Famosi (qui quando ha attaccato Nicolas) ha chiesto aiuto a Nick Luciani e Gennaro Auletto. A loro ha confessato di essere stata attaccata con frasi “cattivissime”.

Lory ha raccontato loro: “Mi hanno detto delle cose cattivissime. Quando uno ti dice delle cose così orrende e che non sono vere e poi mi dicono che mi sono emozionata anche perché mi ha scelta per la torta, ma mi sono emozionata in modo negativo, mi ha insultata per dieci minuti. Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti”.

E ancora: “Non ha detto neanche una cosa carina di me e vuoi che ti scelga per i dolcetti? Io devo mantenere il punto. Se ti scegliessi sarei una bandiera”. Una situazione già complessa quindi che è andata esasperandosi. Ora Lory Del Santo in crisi all’Isola dei Famosi è solo una conseguenza di quello che sta succedendo in questi giorni. La cosa si rimoverà? Staremo a vedere.

