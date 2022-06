Su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. La produzione ha voluto celebrare il compleanno di uno dei naufraghi: si tratta di Nick Luciani. Gli ha fatto trovare sulla spiaggia sei pastarelle che ha potuto condividere solo con alcuni concorrenti. Quest’ultimo ha subito fatto il nome di Carmen Di Pietro spiegando di aver deciso di darle la pastarella anche per dimostrare di non avere niente nei suoi confronti, nonostante ieri abbiano avuto un durissimo confronto: “L’ho scelta per farle capire che nonostante mi abbia trattato male ci passo comunque sopra…”.

Va detto che qualche ora prima tra Nick Luciani e Carmen Di Pietro c’era stata una discussione. Infatti dopo il provvedimento preso contro i naufragi per cui non avrebbero avuto il fuoco per 24 ore, Nicolas Vaporidis propone di saltare il pranzo in modo da poter avere un pasto più abbandonate a cena. Proposta che viene accolta da Carmen Di Pietro, ma non da Nick Luciani secondo il quale, dividendo il riso tra pranzo e cena, non solo si sta meglio, ma anche i tempo scorre via più velocemente. Il parere di Nick Luciani, per, non viene apprezzato da Carmen Di Pietro. “Io riesco a dormire giusto tre ore, poi mi sveglio con i crampi allo stomaco e questo si permette di dire abbondanza di riso, ma dove lo vede? Evidentemente sogna la notte”, dice la showgirl in confessionale.





Lory Del Santo Isola dei Famosi accusa gli altri naufraghi: “Incoerenti”

La scelta di Nick Luciani della divisione delle pastarelle è stata commentata anche da Lory Del Santo, la naufraga maggiormente criticata a Cayo Cochinos. Difatti quest’ultima in confessionale ha fatto notare l’incoerenza di tanti suoi compagni d’avventura, che in precedenza non hanno avuto problemi a criticare Nick Luciani, e ora fanno finta che non sia successo nulla solo perché gli ha offerto le pastarelle: “Ieri sono andati contro di Nick solo perché ha dato un consiglio bonario… E niente… Oggi tutti felici, tutti contenti… Bravo Nick… Non c’è coerenza…”.

Successivamente Lory Del Santo ha voluto esprimere questo suo punto di vista anche al festeggiato: “Approvo la tua scelta perché hai scelto Marco che non stava bene… È come se tu avessi scelto me…”. Quindi ha preso la parola Nick Luciani che ha rivelato di aver deciso di dare le pastarelle ai concorrenti con cui in precedenza ha discusso furiosamente proprio in segno di pace. Lory Del Santo ha subito rivelato di credere che comunque sia è giusto che faccia la sua strategia: “Tu sei uno che giustamente merita di andare avanti fino alla fine…”.

Nei giorni scorsi Lory Del Santo è stata accusata dagli altri naufraghi di essere una “concorrente falsa”, ma lei ha respinto al mittente le accuse: “Sono molto stanca di questa storia che parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è nessuna prova. Su quali basi lo dicono visto che non c’è nessuna prova? Non l’ho mai fatto quindi questa è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per boicottarmi perché vedono che sono una persona onesta e sincera e non riescono a trovare dei difetti”, ha detto la showgirl.