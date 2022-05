Lory Del Santo Isola dei Famosi ancora una volta finisce nel mirino degli altri naufraghi. Infatti, dopo la puntata numero 21 del reality condotto da Ilary Blasi, il leader Luca Daffrè ha deciso di mandarla al televoto contro la modella argentina Estefania Bernal. Ha giustificato la sua scelta spiegando di non aver gradito il suo atteggiamento nel corso della settimana. Dopo essere rientrati sull’Isola, Nicolas Vaporidis – come hanno mostrato le immagini del daytime del 31 maggio – ha commentato l’ennesima nomination di Lory puntando il dito contro l’atteggiamento della naufraga.

Durante la puntata Lory Del Santo Isola dei Famosi è stata difesa dalla sua amica Delia Duran che era in studio. La modella di origine venezuelana ha affermato: “La conosco da dieci anni, troppo pesanti le parole che ha utilizzato Nicolas nei suoi confronti, lei è molto altruista, ha sempre una parola bella per tutti, non è vero che è una falsa, anzi, è sempre carina con tutti”.





E c’è stato anche un confronto a distanza tra Lory Del Santo e Ilona Staller. L’attrice, non appena la compagna di Marco Cucolo ha dovuto fare la sua nomination, l’ha attaccata: “Stasera vorrei togliermi un sassolino dalle scarpe e dirti che effettivamente fai troppe strategie e spesso e volentieri parli male delle persone dietro le spalle”. Lory Del Santo all’Isola dei Famosi si è difesa, non appena Ilona Staller le ha detto di sparlare dei suoi compagni di gioco: “Non parlo mai dietro le spalle infatti non c’è un audio che lo dimostra, trovamene uno, è una fantasia, ci sono solo due persone che lo dicono, e sono sempre le stesse, non ci sono prove”.

Nel daytime sono andate in onda le considerazioni dei naufraghi dopo la nomination a Lory Del Santo Isola dei Famosi: “Lory in nomination per l’ennesima volta e credo che sia sintomatico che, questa donna, nonostante tenti in tutti i modi di dire che non è vero ciò che tutti quanti pensiamo, si sta costruendo l’immagine di vittima di un sistema, ma in realtà non lo è. Le basterebbe poco per cambiare rotta, le basterebbe essere sincera”, ha detto Nicolas Vaporidis commentando la nomination della naufraga. “Lory un po’ se l’è presa anche se cerca sempre di mascherare la cosa”, è stato invece il pensiero a riguardo del leader Luca Daffrè.

Ma Lory Del Santo Isola dei Famosi non ci sta e respinge al mittente le accuse di essere una “concorrente falsa”. “Sono molto stanca di questa storia che parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è nessuna prova. Su quali basi lo dicono visto che non c’è nessuna prova? Non l’ho mai fatto quindi questa è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per boicottarmi perché vedono che sono una persona onesta e sincera e non riescono a trovare dei difetti”, ha detto la showgirl.

