L’Isola dei Famosi si appresa a vivere una nuova puntata in diretta con Ilary Blasi nella serata del 30 maggio. Intanto, a sorpresa, dall’Italia è spuntata una affermazione di Delia Duran che si è rivolta direttamente ai suoi follower e comunque più in generale anche al pubblico del reality show. Ha deciso di fare una richiesta ben specifica ai telespettatori, tirando in ballo una naufraga. Parole molto chiare, inequivocabili. Un vero e proprio endorsement che nessuno si attendeva.

E non è la prima volta che Delia Duran si sofferma sull’Isola dei Famosi. Infatti, ha avuto uno scontro con Nicolas Vaporidis e poi è intervenuta in difesa di Lory Del Santo: “Questo è uomo colui che usa parole come ‘buffona’ verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory del Santo che ne devi fare ancora di strada”. Ma andiamo a vedere adesso cosa è successo.





Delia Duran e l’Isola dei Famosi, arriva il messaggio per Lory Del Santo

Proprio nella serata del 30 maggio, Delia Duran e Alex Belli parleranno dell’Isola dei Famosi ad Isola Party, il programma presentato da Valentina Barbieri e Ignazio Moser. Ma è attraverso il suo social network Instagram e in particolare con una storia postata nelle scorse ore che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha nominato una concorrente. E ha invitato il pubblico a salvarla immediatamente, impedendo quindi la sua eliminazione. E ha anche fornito le motivazioni affinché tutti si comportino in questo modo.

Rischiano di ritornare in Italia e di interrompere l’esperienza all’Isola dei Famosi i naufraghi Estefania Bernal, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis, Nick Luciani e Lory Del Santo. E proprio su quest’ultima Delia Duran è stata chiarissima, invitando tutti a salvarla: “Ragazzi, salviamo Lory!!! Perché è una donna speciale che ancora ha tanto da dare!!!”. E ha taggato la showgirl. Staremo a vedere se questo suo aiuto si rivelerà fondamentale per permettere alla donna di ambire ancora alla finale.

Prima della puntata la produzione dell’Isola dei Famosi è invece stata criticata da Edoardo Tavassi: “Mi sono tagliato i capelli, la lasagna è molto buona, sono un po’ deluso dalla quantità. Mi aspettavo almeno una bella porzioncina così”. Insomma, un attacco alla produzione senza mezzi termini. E chi lo sa che staserà non tornerà a parlarne nel corso della diretta.

“Non lo accetto”. Isola, furia Edoardo Tavassi contro la produzione: i naufraghi con lui