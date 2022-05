A Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a monopolizzare l’attenzione. Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della chiusura definitiva dei rapporti tra la coppia. Una chiusura su cui però non sono in tanti a credere: tra questi Marco Alabiso, il cavaliere ultimo corteggiatore della dama bresciana. Nel dettaglio intervistato da “Mondo Tv 24” Marco aveva dato la sua versione di fatti. “Allora penso che dentro di sé lei sia a conoscenza di essere innamorata ancora di lui, non è pronta per nessun altro uomo”. Poi è passato a Riccardo.



“Penso che Riccardo mi temeva siccome ha visto che Ida con me era più coinvolta rispetto agli altri che ha frequentato. Gli ha bruciato un po’ il c… perché ha capito che poteva esserci qualcuno che avrebbe potuto mettere i bastoni tra le ruote. Ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un’altra volta”, ha dichiarato Marco convinto del fatto che tra Ida Platano e Riccardo ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma nel corso delle prossime settimane. Dove? Lontano dalle telecamere. Perché la domanda quando finisce Uomini e Donne ha una risposta.





Uomini e Donne quando finisce? C’è la data



A dare la data precisa è Davide Maggio. Sul suo sito l’esperto di tv ha rivelato come il dating show quotidiano di Canale 5 chiuderà i battenti per questa stagione Tv mercoledì primo giugno. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno andrà in onda la telenovela spagnola Una Vita, Mentre da lunedì andrà in onda la nuova soap spagnola ‘Un altro domani’ che accompagnerà i telespettatori durante tutta l’estate.



Ora comunque gli occhi di tutti i fan di Uomini e Donne restano puntati su Ida e Riccardo. Il cavaliere tarantino è stato pesantemente criticato da Maria De Filippi dopo il no ricevuto da Gloria. “Ma quale sarebbe l’interesse di Gloria a dire che non le piaci? Sono tre volte che ti dice di no, ma il primo a chiudere sei stato tu. Non capisco perché ora ti arrabbi se lo fa lei”, ha attaccato Maria.



Che poi ha continuato: “Ma cosa vuoi? Sembri un uomo che rincorre una donna solo perché scappa. Ti piace Federica (Aversano, ex corteggiatrice del trono classico) poi Gloria. Ma che vuoi? A 20 anni si fa così, non alla tua età”. E il pubblico si schiera con Maria.

