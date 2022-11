Uomini e Donne, secondo le anticipazioni Ida Platano tornerà in studio. La notizia ha messo in allarme in fan del programma che aspettano un confronto con Riccardo Guarnieri. Riccardo che, sempre secondo le anticipazioni, avrebbe una reazione esagerata nel vedere le mani scoppiando a piangere. Non è un mistero che il cavaliere tarantino sia rimasto deluso dal comportamento di Ida. Lo aveva rivelato nel corso di una lunga intervista.



“Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera – raccontava -. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso”.

Uomini e Donne, Ida Platano tornerà in studio per un confronto



E ancora: “La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”. Ida, tornata a tempo pieno nella sua attività come parrucchiera, non aveva commentato le parole di Riccardo limitandosi a fare luce su alcuni degli aspetti della sua nuova vita con Alessandro Vicinanza, la sua scelta.



“Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona. Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto – come nei pro – che ogni attività ad alto rischio comporta. Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori”, ha concluso Ida.



Tornando all’indiscrezione Ida, racconta coming soon, rimetterà piede in trasmissione, pronta a raccontare al pubblico come sta procedendo la sua storia d’amore. “I colpi di scena non mancheranno come i messaggi mandata da Riccardo dopo la scelta che hanno acceso anche discussioni tra la dama e il suo attuale fidanzato Alessandro”.

