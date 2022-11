Ancora problemi per Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne. Una decisione presa per viversi all’esterno del dating show di Maria De Filippi la sua storia con Alessandro Vicinanza e mettersi per sempre alle spalle l’ex turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri. Nonostante questa sua scelta sia ormai stata ufficializzata e lei sia distante dal programma, la polemica l’ha travolta nuovamente in queste ore e per lei il momento è tutt’altro che positivo. Dovrà probabilmente difendersi da questi durissimi attacchi.

Come ha ricordato il sito Blastingnews, Ida Platano ha abbandonato Uomini e Donne il 23 novembre e ora ha tanta voglia di godersi il suo futuro con Alessandro. Intanto, brutte notizie per i seguaci della trasmissione di Maria De Filippi. Nei pomeriggi dell’8 e del 9 dicembre, il popolare programma non andrà in onda. Uno stop che non farà felici i tanti appassionati, sempre curiosi di assistere alle evoluzioni delle storie dei protagonisti in studio. In quei giorni, quindi, la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:30 sarà occupata dalla messa in onda di film natalizi.

Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne: spettatori polemici

Dopo che Ida Platano è uscita dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, ovviamente i telespettatori non stanno facendo altro che parlare di questa sua decisione clamorosa e inaspettata da parte di molti. Tra le prime a criticarla era stata la sua ‘rivale’ Roberta Di Padua, poi ci ha pensato anche Tina Cipollari a mettere seri dubbi sulla veridicità dei sentimenti. E ora Blastingnews ha riportato anche diversi commenti degli utenti su Twitter e intorno a Ida l’atmosfera è a dir poco incandescente.

Ecco alcuni dei messaggi social contro Ida Platano: “Sembra fatto tutto apposta per far rosicare Roberta e Riccardo”, “Lei era vestita da sera guarda caso, sapeva che le avrebbe chiesto di uscire”, “Volete scommettere che tempo un mese e ritorna a dire che non si trovano?”, “Finti come una moneta da 3 euro”, “Una grande pagliacciata”. Quindi, in pochi credono all’autenticità dell’amore della coppia e la maggior parte di loro ipotizza che l’ex dama di UeD possa tornare nel programma a stretto giro di posta.

La Platano ha postato alcuni giorni fa delle immagini di coppia con Alessandro, scrivendo a corredo delle istantanee: “Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi”. Peccato però che non sia creduta da tantissima gente, quindi occorrerà vedere cosa succederà nelle prossime settimane.