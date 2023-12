Uomini e Donne, colpo di scena nella puntata di oggi martedì 12 dicembre. Nel Trono Over ci sono stati non uno ma diversi litigi tra Jasna e Marcello e alla fine il cavaliere ha deciso di chiudere. La dama è apparsa disperata in studio perché pensava che andasse tutto bene. Poi Marcello ha spiegato che non sa cosa lei vuole da lui, mentre Maria De Filippi l’ha criticato affermando che in fin dei conti Jasna cercava solo maggior sicurezza.

Tuttavia la sorpresa vera è rappresentata dall’arrivo di un nuovo corteggiatore per Ida Platano. In realtà si tratta di una vecchia conoscenza del programma, ma il suo cambiamento è stato tanto estremo da suscitare diverse reazioni. Su tutte quella di Tina Cipollari che, quando il cavaliere ha spiegato di essere già stato a UeD, ha ribattuto: “Veramente? Ma che t’è successo?!”. D’altra parte, come potete vedere nelle immagini del prima e dopo il nuovo corteggiatore di Ida sembra davvero un’altra persona.

Ernesto a UeD dopo 8 anni: il cambiamento incredibile

“Hai un viso conosciuto” fa Gianni Sperti al nuovo arrivato che infatti spiega: “Ci siamo conosciuti nel 2015”. A quel punto interviene Tina Cipollari: “Veramente? Ma che t’è successo?!”. Effettivamente il cavaliere è cambiato davvero moltissimo rispetto alla sua ultima apparizione. L’uomo ha spiegato di aver girato il mondo, è stato a Mosca, poi tre anni a Londra. Oggi è un organizzatore di eventi e con il figlio ha intenzione di aprire un locale a Sabaudia.

Stiamo parlando di Ernesto Russo che era già stato a Uomini e Donne nel 2015/2016. Allora faceva lo chef e nel programma iniziò a frequentare Giuliana Brasiello, la dama che era già uscita con Sossio Aruta. La relazione, però, non funzionò. Qualche tempo dopo arrivò Laura Cola che catturò l’attenzione di molti cavalieri, tra cui qualla di Ernesto. I due si conobbero e anche se non ebbero tanto spazio al centro dello studio decisero alla fine di uscire insieme dalla trasmissione.

Dopo alcuni anni Ernesto è tornato a #UominieDonne e vorrebbe conoscere Ida! pic.twitter.com/C8arKl1V1t — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2023

Nel 2017 Ernesto e Laura hanno avuto una grossa crisi e alla fine anche questa storia è naufragata. Successivamente l’uomo ha avuto una relazione con un altro volto noto di Uomini e Donne, cioè Laura Laureti, tuttavia anche questo rapporto è terminato. Ora Ernesto vuole rimettersi in gioco ed è molto attratto da Ida che dopo la rottura con Alessandro Vicinanza è tornata protagonista nella trasmissione di Canale 5 in cerca del vero amore.

