Amici 23 è stato un grandissimo successo. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente ricca di talenti: Mida, Holden, Sarah , Petit, Marisol, Dustin. Ma potremmo citare anche alcuni allievi eliminati nelle precedenti puntate del Serale, come Lil Jolie, Sofia, Martina e tanti altri ancora. Di sicuro quest’anno non c’è stato un concorrente favorito in assoluto e i pronostici sono rimasti apertissimi fino all’ultimo.

Tutti gli allievi arrivati all’ultima puntata cullavano legittimamente la speranza di poter alzare la coppa di Amici 23. O almeno di arrivare tra i due finalisti assoluti. La sfida è stata tutta al femminile tra Marisol e Sarah. Ora si scopre che uno degli altri concorrenti eliminati nel corso della finale, ci è rimasto malissimo perché era straconvinto che a farcela sarebbe stato proprio lui. Una delusione fortissima. Il caso è scoppiato in queste ultime ore dopo alcune segnalazioni arrivate sui social.

“Era convinto di vincere la Coppa”. Amici 23, finale amara per lui

“Secondo me Petit già si vedeva in finalissima con la fidanzata infatti era nero”, scrive su X una fan di Amici 23. Come tutti sanno infatti tra il cantante italo francese ha una relazione con la ballerina. Petit è stato eliminato quando era a un passo dal traguardo da Sarah. Questa teoria trova riscontro nei commenti di altri utenti: “Vabbè aveva detto che lo sperava però bo si vedeva che un po’ se lo aspettava”. Un’altra persona scrive: “Lo capisco cioè è sempre stato fatto passare per il vincitore ci sta benissimo che te lo aspetti”.

Un’altra parte del pubblico fa notare che nonostante le cose non siano andate come Petit sognava, il giovane cantante può dirsi comunque felice. Di sicuro lo sono i suoi genitori che nei giorni scorsi gli hanno fatto visita all’interno della scuola felicissimi per i traguardi raggiungi da loro figlio: “Siamo orgogliosi di te”.

Ovviamente la sfida vera per i ragazzi inizia adesso, quando ciascuno di loro dovrà riuscire a farsi largo nel mondo dello spettacolo con le proprie gambe. La scuola di Amici è stata sicuramente una grande esperienza formativa. Ma fuori dagli studi e dalla casetta le prove che dovranno affrontare saranno ancora più difficili.