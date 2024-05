“Sapete quanto costa quel vestito?”. Amici, rivelazione su Maria De Filippi. Ieri sera è andata in onda la finalissima del famoso programma condotto dalla regina di Mediaset. Il suo share è stato maestoso. Come chiunque avrebbe potuto immaginare, la gara degli ascolti della prima serata è stata vinta a mani basse da Amici 23. Il programma ideato e condotto dalla sempre verde Maria De Filippi, ha raggiunto quasi 4,5 milioni di telespettatori, ovvero il 31.8% di share.

Nella rete competitor, la Rai, la replica dei Migliori Anni, con il suo best of dei momenti più interessanti della stagione, si porta a casa “soltanto” 2.155.000 utenti, neanche il 15% di share. E stamattina chiaramente è festa grande negli uffici di Viale Mazzini e nelle sedi romane delle produzioni di Maria De Filippi. Eppure in molti, nonostante la grande performance che ha dato prova da saper ancora dare, si sono fossilizzato soltanto sull’abito.





Uno splendido vestito primaverile, nulla da dire a riguardo, quello che ha indossato Maria per la finalissima. E chiaramente sui social non ci hanno messo molto a capire quanto costa e dov’è possibile acquistarlo. E tra un ballo e l’altro, tra una canzone e l’altra cantata non proprio alla perfezione, Maria ha condotto tutto il programma con la sua solita disinvolta e tutta la sua bravura. E prima della proclamazione di Sarah Toscano come vincitrice di questa edizione, Maria si è dovuta destreggiare tra le mille cose da fare durante l’ultima puntata, in diretta per giunta.

Maria con l’abito con le ciliegie 🍒 #Amici23 pic.twitter.com/j1NTPU5WTh — Ragazza Tosta 😍 (@ragazzatosta) May 18, 2024

Per l’occasione ha scelto un abito leggero: un vestito lungo nero con sopra stampate delle ciliegie. E sui social, poco dopo, mentre qualcuno ancora chiedeva di quale abito si trattasse, è uscito modello e brand dello stesso. Da quello che riporta l’utente di X Manuel Di Gioia, il vestito è di Dolce & Gabbana. Il prezzo si aggira intorno ai 1950 euro.

Soldi che potevano essere spesi meglio 😂 — Francesco (@francesco_9809) May 18, 2024

Comunque non un abito da indossare per una finale in prima serata…bocciatissimo — Coccinella (@Coccine35634258) May 19, 2024

E come ogni cosa in tv, anche l’abito di Maria ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi l’ha osannato come uno dei migliori di sempre e dall’altra, chiaramente, chi scrive cose del tipo: “Soldi che potevano essere spesi meglio“. Un altro molto ironico dice: “Va bene che i prezzi della frutta sono aumentati, ma non sapevo le ciliegie costassero così tanto“. In fondo non è un vestito per tutti.

