Riccardo Guarnieri è un nome legato da anni a Uomini e Donne. Da mesi assente dallo studio che gli ha dato la popolarità, il tarantino è stato uno dei più grandi protagonisti nella storia del Trono Over. Dapprima per la sua lunga e chiacchierata storia d’amore con Ida Platano, che non è finita nel migliore dei modi. C’era stata anche una proposta di matrimonio, dopo la l’esperienza a Temptation Island Vip di qualche anno fa, ma poco dopo arrivò la rottura definitiva.

Poi c’è stata la storia con Roberta Di Padua e altre frequentazioni più o meno importanti a UeD e ad oggi lui è l’unico a non aver fatto ritorno da Maria De Filippi in questa nuova stagione. È tornato infatti anche Alessandro Vicinanza, ex di Ida che oggi sembra aver iniziato a vedere di nuovo Roberta. E se tornasse pure Riccardo Guarnieri, dal momento che la parrucchiera di Brescia è persino sul trono?

Leggi anche: “Eccoli insieme”. Roberta Di Padua e il famoso ex, baci e “riavvicinamento importante”





Riccardo Guarnieri, spunta la foto

Cosa succederebbe se tornasse Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? La nuova tronista è stata chiara su di lui: “Ha avuto un ruolo importante, quando dico che ho sofferto per amore mi riferivo a lui. Per Riccardo provo ancora dell’affetto anche se ci siamo detti di tutto”, ha detto a Verissimo proprio domenica scorsa.

Ida Platano ha infatti iniziato un nuovo percorso all’interno del dating show: dopo la fine della storia con Alessandro infatti l’ex dama è stata scelta come nuova protagonista del Trono Classico e in queste settimane sta conoscendo i corteggiatori giunti in studio per lei. Ma scommettiamo che non rimarrebbe indifferente a un eventuale ritorno del cavaliere.

Si diceva fosse fidanzato e per questo fuori da UeD. Ma oggettivamente Riccardo Guarnieri non è mai uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Tanto più che in questi giorni si mormora che sia di nuovo single. Di certo c’è che è a Roma in queste ore, come ha fatto notare Deianira Marzano riportando una sua Storia “sospetta”. E ora tanti sono convinti che stia per tornare laddove tutto è iniziato.