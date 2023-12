Roberta Di Padua, la segnalazione fuori da Uomini e Donne e non solo. Una lunga serie di novità in un solo weekend per la dama. Ma andiamo con ordine. In studio, da Maria De Filippi, era tornata a frequentare una sua vecchia conoscenza, Alessandro Vicinanza. Anche l’ex di Ida Platano è infatti tornato nel dating show e ha subito voluto riprovarci con la “rivale” della sua ex fidanzata ora tronista. Ma è presto finita: Roberta ha dato uno stop perché infastidita dal fatto che avesse intenzione di conoscere e frequentare anche altre dame.

Ma ora le cose sembrano decisamente cambiate. Intanto proprio in questi giorni i due volti del trono over sono stati avvistati insieme da una fan in giro per le strade di Salerno. Ne danno notizia sia Lorenzo Pugnaloni che Deianira Marzano sui rispettivi profili Instagram. “Ieri sera a Salerno c’erano Alessandro e Roberta bellissimi, mano nella mano. Lei super dolce ha fatto le foto con tutti”, ha fatto sapere una fan del programma che li ha immortalati.

Leggi anche: “Ecco Beatrice, è nata”. Si tinge tutto di rosa per i protagonisti di Uomini e Donne: sono genitori





Roberta Di Padua, le foto con lui poi la conferma: “Baci passionali”

“Stavano vedendo le luci di Salerno, come puoi vedere dalle storie di lei. Comunque super carini”, ha proseguito ancora la ragazza nella segnalazione su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Che dunque hanno ripreso a vedersi fuori dagli studi Elios di Cinecittà. E hanno confermato tutto anche al pubblico di Uomini e Donne in una delle ultime registrazioni.

È infatti bastata un’esterna in cui è riemerso di nuovo tutto il loro feeling, così come è stato svelato in anteprima in una clip mostrata a Ida Platano, ospite di Verissimo questa domenica. La reazione della tronista, di fronte a Silvia Toffanin? Lei già sapeva, ovviamente.

“So che ieri siete usciti so che ci sono stati dei baci“, dice Maria De Filippi per farsi raccontare dai due volti del trono over il resoconto della serata trascorsa insieme. “Sì Maria abbiamo ripreso un po’ dove avevamo lasciato. Riavvicinamento importante“, la risposta di Roberta Di Padua che dunque conferma dei momenti di passione con Vicinanza. “C’è stato tanto trasporto e sono stato benissimo, siamo stati benissimo”, le parole usate da lui.