È nata Beatrice, fiocco rosa sulla porta per i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Che, dopo aver condiviso con i loro fan i momenti più significativi della gravidanza, quindi dall’annuncio al sesso passando per la crescita del pancino, hanno dato la bella notizia tra le Storie di Instagram: la loro prima figlia è venuta al mondo il 10 dicembre 2023. Quando le acque si sono rotte, la ex corteggiatrice è stata accompagnata in ospedale per l’induzione del parto e ha cercato di distrarsi rispondendo proprio alle domande dei fan, condividendo la sua paura mista a eccitazione.

Poi, dopo qualche ora, è arrivato anche il neo papà in ospedale per assistere al parto. Quindi le prime foto con la piccola Beatrice sui loro profili Instagram. Una gioia infinita per la coppia che si è legata fuori dagli studi di Uomini e Donne, lontano dalle telecamere e che ora inizia un nuovo, bellissimo capitolo. Qualche mese fa avevano deciso di condividere questa grossa emozione coi follower.

È nata Beatrice, fiocco rosa a Uomini e Donne

Dapprima l’ex UeD aveva pubblicato l’immagine del monitor dell’ecografia e una foto insieme al compagno :“Noi ti amiamo già, ti stiamo aspettando”, ha scritto. Poi, qualche giorno dopo, il video dell’ormai tradizionale Gender Reveal Party dove, alla presenza di amici e parenti, Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo hanno saputo di aspettare una femminuccia.

Lei è stata la corteggiatrice ma non la scelta di Marco Fantini, che le preferì Beatrice Valli, sua attuale moglie e madre di ben tre figlie, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Successivamente Noemi corteggiò anche Fabio Coloricchio, ma la loro conoscenza non decollò mai.

E in quello stesso periodo e in quello stesso studio di Maria De Filippi Gennaro D’Angelo stava conoscendo e frequentando Valentina Dallari, che poi scelse Andrea Melchiorre. Ma la scintilla tra i neo genitori di Beatrice è scoccata qualche tempo dopo in un locale romano e, dopo una crisi nel 2017, sono tornati insieme e hanno messo su famiglia.