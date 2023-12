Uomini e Donne, Maria De Filippi gela tutti. Durante la puntata trasmessa oggi, mercoledì 6 dicembre, ha spiegato come l’amato protagonista sia rimasto vittima di un incidente. Non è chiaro di che natura ma si sarebbe fatto molto male. Durante la puntata di oggi sono stati tanti gli argomenti trattati con Gemma Galgani di nuovo protagonista. Prima dell’annuncio del coinvolgimento del cavaliere in un incidente ogni story-line è stata azzittata da una voce ingombrante.

Una voce sempre più forte che vuole il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, pronto a corteggiare una tra Roberta Di Padua e Ida Platano, tornata single e ora sul trono. Riccardo, come Ida del resto, che è legato al cavaliere vittima di incidente.





Uomini e Donne, Armando Incarnato vittima di un brutto incidente

Ad essere rimasto coinvolto nel sinistro il cavaliere napoletano Armando Incarnato. Dice Maria De Filippi: “Armando si è fatto male, ha avuto un incidente e si è fatto male ed è per questo che non è presente. Aveva chiesto, però, alcuni numeri di telefono e sta chiamando da casa”. Maria lo ha detto a proposito del triangolo tra Asmaa, Mattia e appunto Armando molto criticato dopo le parole di lei che ha raccontato come Armando non avesse preso benissimo la notizia dell’uscita con Mattia.

Anzi, Armando si sarebbe infuriato mandando a quel paese la dama. Duri i commenti del pubblico: “Dovete allontanare Armando dal programma. È un uomo aggressivo e offende sempre le donne che non la pensano come lui. In questo momento storico così delicato per le donne, un soggetto così non dovrebbe partecipare ad un programma il cui tema è l’amore!”.

E ancora: “Io mi auguro che dopo questo racconto Armando venga segato definitivamente!! Vogliamo cominciare a cambiare la rotta oppure continuiamo a sminuire e giustificare chi fa stalking e minaccia e insulta le donne????”. Insomma, per il cavaliere non tira una bella aria