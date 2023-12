Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è pronto a fare il suo ritorno in studio. A lanciare la bomba è Lorenzo Pugnaloni che si spinge oltre e spiega la ragione di questo ripensamento improvviso. Intanto Ida ha lasciato tutti senza parole dopo la pace, con tanto di abbraccio, con Roberta Di Padua. Un gesto che non ha convinto tutti fino in fondo: “Ma che so ste pagliacciate? Non ci credo neanche se me lo giurano davanti la Croce”.

“Due donne che si sono odiate da subito e da sempre, ora all’ improvviso. Roberta non so ma Ida falsa più di Giuda. Le avranno detto di organizzare la cosa. Essendo pure tronista risulterebbe ancora più odiosa. Come se non lo fosse già a tutti. E poi diciamolo con sincerità: le donne se odiano, odiano per sempre. O facciamo vedere che siamo sante?”.





Uomini e Donne, dopo Ida Platano torna anche Riccardo Guarnieri

E ancora: “Io alla sorellanza a tutti i costi non ci credo. Siamo più intelligenti ma più perfide degli uomini”. Di esempi se ne potrebbero fare ancora tanti. Il punto, tuttavia, lo coglie questo commento che un’utente affida a Instagram, sotto il post in cui si vedono Roberta e Ida abbracciarsi: “L’abbraccio più finto nella storia di Uomini e Donne!!! Ancora una volta emerge la falsità di Ida! Ipocrita e opportunista”.

Criticatissima, Ida ora avrà il suo bel da fare viso che Riccardo Guarnieri bussa alla porta. Stando a quanto riportato sui social da Lorenzo Pugnaloni, l’ex cavaliere del trono over avrebbe ‘smesso di seguire sui social la presunta fidanzata’ . Un chiaro segnale del fatto che sarebbe tornato single e ciò porta a pensare ad un suo rientro nel cast del parterre over di questa edizione.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri è dato per scontato, tanto che c’è chi azzarda che il cavaliere tarantino possa fare la sua entrata in scena già dalle prossime settimane, prima della fine dell’anno. Se così fosse per il programma, e per Ida, si aprirebbe una pagina del tutto nuova. Di sicuro Riccardo Guarnieri torna con un solo obiettivo: riprendersi Ida.