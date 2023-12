Ciò che è accaduto nella giornata di mercoledì 6 dicembre è destinato a passare alla storia della televisione. Protagoniste Antonella Clerici e Barbara Palombelli, che come sicuramente sapete lavorano in emittenti rivali, dato che la prima è alla Rai e la collega a Mediaset. Proprio la seconda ha deciso di sorprendere la conduttrice di È sempre mezzogiorno con un gesto clamoroso e importantissimo, che ha reso entusiasta la donna.

Antonella Clerici e Barbara Palombelli hanno dimostrato una professionalità unica, infatti il loro comportamento è sicuramente da prendere come esempio. I telespettatori di entrambe le reti sono rimasti senza parole, molto felici di questa situazione inedita. Il 6 dicembre non è una data qualsiasi per Antonella, visto che ricorre il suo compleanno, e quest’anno ha anche raggiunto una tappa davvero fondamentale.

Antonella Clerici e Barbara Palombelli, momento storico in tv

Ebbene sì, nel giorno del 60esimo compleanno di Antonella Clerici, lei ha anche ricevuto degli auguri speciali dalla ‘rivale’ Barbara Palombelli. Che in realtà è invece una sua cara amica. La presentatrice di Rai1 ha vissuto davvero momenti speciali, infatti c’è stata la sorpresa del suo cast che ha ballato e cantato in diretta, e poi sono arrivati messaggi speciali da Amadeus e Carlo Conti nonché l’ingresso in studio di Mara Venier che le ha portato un mazzo di fiori.

Barbara ha fatto degli auguri in diretta alla Clerici dallo studio di Forum su Rete 4: “Oggi è una data particolare. Oggi è il 6 dicembre e la mia amica Antonella Clerici festeggia un importante compleanno che io ho superato da moltissimo. Però, come sapete, a volte c’è rivalità tra le persone che conducono dei programmi televisivi. Ecco, tra me e Antonella c’è una grande e antica amicizia, c’è tanto affetto. Ci vediamo poco, purtroppo, però ci vogliamo bene“.

gli auguri di Barbara Palombelli ad Antonella Clerici pic.twitter.com/xvCEgQjtQu — disagiotv (@disagio_tv) December 6, 2023

Infine, Palombelli ha aggiunto: “E allora questo è un augurio con una grande applauso da Forum per Antonella in questa data speciale. Lei inizia tutte le mattine dopo di noi su Rai 1. E allora un abbraccio anche a tutti i colleghi di Rai 1, agli autori, agli operatori, al regista, a tutti quanti. Siamo paralleli quasi, ma ci vogliamo un grande bene, abbiamo grande stima. Antonella un abbraccio e ti festeggerò prestissimo“.