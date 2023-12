Il 5 dicembre non è stata una data qualunque. E Antonella Clerici non poteva rimanere impassibile dopo che poco prima della sua trasmissione erano stati mandati in onda i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne universitaria prossima alla laurea ammazzata brutalmente dall’ex Filippo Turetta. Prima di entrare nel vivo del suo programma su Rai1, la conduttrice ha voluto esternare il suo stato d’animo e ha faticato a trattenere le lacrime.

Antonella Clerici è parsa molto sofferente, anche perché fino a qualche minuto prima lo stesso pubblico che segue È sempre mezzogiorno aveva assistito ai funerali di Giulia Cecchettin, con la toccante omelia del vescovo nonché lo struggente messaggio finale del padre della vittima, Gino, che ha voluto dare il suo addio all’adorata figlia, deceduta appena un anno dopo che aveva perso anche sua moglie Monica per una grave malattia.

Antonella Clerici sofferente in diretta dopo i funerali di Giulia Cecchettin

Queste le parole in piena diretta di Antonella Clerici, che si è soffermata così sulle tristissime immagini dei funerali di Giulia Cecchettin: “Sono veramente in difficoltà perché dopo i funerali di questa giovane ragazza, di Giulia Cecchettin, passare all’intrattenimento non è facile, non è facile per voi che ascoltate e non è facile per me che sono qui e le parole ne sono già state dette tante, le più belle sicuramente quelle del papà di Giulia che ha parlato citando Gibran, di imparare a danzare sotto la pioggia”.

Poi la presentatrice ha detto ancora: “E ha parlato anche di fiducia nelle nuove generazioni e io ne ho tanta di fiducia nelle nuove generazioni perché dopo il buio ci sarà la luce e comunque dopo il dolore, come ha detto il vescovo di Padova, ci deve essere l’impegno. Abbiamo sentito delle parole forti, delle parole belle e delle parole che ci danno speranza. Ecco forse quello che potremmo fare è quello di non dimenticare Giulia perché noi italiani siamo un po’ così”.

"Dopo il buio ci sarà la luce e dopo il dolore ci deve essere l'impegno". Le parole di Antonella Clerici dopo i funerali di Giulia Cecchettin#ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/keWMJRXIat — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) December 5, 2023

Infine, la Clerici prima di iniziare la puntata ha chiosato: “Ci indigniamo e poi lasciamo passare ecco questo è il momento invece di stare più vicino a questa famiglia e di stare vicino anche ai nostri ragazzi. Allora facciamo così adesso così, diamo un po’ di pubblicità come spesso accade e poi cerchiamo così come sappiamo fare noi di tenervi un po’ compagnia, di darvi qualche ricetta perché la vita è anche questa cosa qui e tante volte i messaggi più importanti passano anche attraverso la leggerezza. Anche se adesso faccio fatica, ma insomma stiamo un po’ insieme per parlare, per stare un po’ tra di noi”. E inevitabilmente c’è stata un po’ di pubblicità per far riprendere Antonella e permetterle di continuare a lavorare più serenamente.