Momenti di fortissima emozione a The Voice Kids, con Antonella Clerici finita in lacrime nel corso della puntata trasmessa l’1 dicembre su Rai1. Uno dei protagonisti ha fatto qualcosa di davvero molto commovente e la stessa conduttrice non ha resistito e inevitabilmente ha pianto. Troppo struggenti quelle immagini, che hanno messo in seria difficoltà la padrona di casa, che ha gradito veramente tanto quel gesto.

A The Voice Kids Antonella Clerici è scoppiata in lacrime dopo un’esibizione davvero inaspettata. Non ce l’ha fatta proprio a rimanere impassibile, anche perché lei è sempre molto presente dal punto di vista emotivo. Non ha mai nascosto i suoi stati d’animo e anche stavolta è stata parecchio spontanea, cosa che è sempre stata apprezzata dalla gente. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e come hanno reagito anche i coach.

The Voice Kids, Antonella Clerici in lacrime: cosa è successo

A The Voice Kids è arrivato un ragazzino di 11 anni, di nome Graziano, che ha iniziato a cantare magnificamente. Antonella Clerici è scoppiata in lacrime, quando ha cominciato a sentire la voce di lui e soprattutto la canzone scelta. Loredana Bertè è stata una delle prime a reagire: “Ma è davvero bravo”. Poi la conduttrice ha esclamato: “Mi ha fatta emozionare“, infatti si è asciugata le lacrime e ha volto lo sguardo in alto, in segno di profonda commozione.

Graziano ha intonato il brano Cambiare del compianto Alex Baroni e alla fine ha deciso di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio. Quest’ultimo lo ha abbracciato in maniera convinta ed è parso veramente contento di averlo nel team. Effettivamente la sua performance è stata impeccabile, non a caso Antonella si è commossa e ha ammesso che l’11enne le ha suscitato delle emozioni grandiose, così come la maggioranza del pubblico.

Graziano canta "Cambiare" di Alex Baroni, no comment solo lacrime 🥺 #TheVoiceKidsIt

Anche i telespettatori, che si sono riversati su X a commentare l’esibizione di Graziano, sono stati concordi con Antonella Clerici. Veramente emozionante quella sua performance musicale, che ha conquistato il cuore di tutti.