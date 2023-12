Antonella Clerici, accade dopo tanti anni in diretta tv. È proprio la conduttrice dai boccoli dorati a fare da padrona di casa della nuova edizione di The Voice Kids. Sul palcoscenico tanti piccoli talenti in gara a suon di musica e parole, nel corso di interpretazioni che hanno già lasciato il pubblico italiano e la giuria a bocca aperta. E tra i concorrenti, un volto che probabilmente in molti hanno già riconosciuto, nonostante siano trascorsi molti anni da quando ha partecipato e vinto nel corso di un altro importante spettacolo di successo.

Antonella Clerici di nuovo sul palco insieme a Rita Longordo. Correva il 2019 quando la piccola talentuosa dalla voce sorprendente ha partecipato e vinto l’edizione de Lo zecchino d’Oro. E proprio nel corso dell’edizione del 2019, al timone della conduzione c’era Antonella Clerici. Un incontro, dunque, a dir poco magico davanti alle telecamere di The Voice Kids.

Antonella Clerici di nuovo sul palco insieme a Rita Longordo: “Una piccola diva…”

“Solo una piccola Diva come lei poteva interpretare “Always Remember Us This Way” di Lady Gaga”, si legge a corredo del video che mostra Rita Longordo nel vivo della propria interpretazione impeccabile. “Una voce pazzesca”, si legge ancora tra i commenti di X. “Giustamente va in finale con il super pass!”, scrivono gioendo insieme al piccola grande interprete.

E infatti, sempre su X, a corredo di un post qualcuno fa notare: “Rita ha partecipato all’edizione dello Zecchino d’Oro condotta da Antonella Clerici. Era un segno del destino“, a corredo delle immagini che mostrano Rita al momento della proclamazione del premio del lontano 2019. Un debutto che difficilmente si potrà dimenticare, dunque, per Antonella Clerici.

La conduttrice stessa ha affermato: “Sono contenta di fare da apripista. Sono contenta che la concorrenza mi attenziona e mi contro-programma. Da una parte non vi nascondo che mi fa incavolare, dall’altra parte vuol dire che ci temono e facciamo un buon lavoro. Vincere contro il nulla è facile. Io non mi tiro mai indietro alle sfide, io sono un’aziendalista”.