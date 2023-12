Antonella Clerici, la confessione intima. Per il pubblico italiano, la conduttrice dai boccoli dorati è ormai diventata una vera e propria icona. Carattere solare, atteggiamento spontaneo e genuino e professionalità fanno di Antonella Clerici uno dei volti della televisione italiani tra i più seguiti e stimati di sempre. La conduttrice tende a essere sempre molto discreta sulla propria vita privata, ma quando accade sa come incuriosire il suo pubblico di fan. E la rivelazione resa ai microfoni di VivaRai2! non ha precedenti. Ecco cosa ha raccontato di sé Antonella Clerici.

La confessione intima di Antonella Clerici a VivaRai2!. Non accade molto spesso di apprendere i dettagli della vita privata della conduttrice, ma quando Antonella Clerici decide di rivelarsi, il risultato è sempre un successo. A domanda ‘piccante’ la conduttrice ha risposto speditamente, senza mostrare alcun imbarazzo e con la disinvoltura che la contraddistingue da sempre.

La confessione intima di Antonella Clerici a VivaRai2!: tante risate in studio dopo la risposta della conduttrice alla domanda ‘imbarazzante’

Merito senza dubbio del padrone di casa Fiorello, che sa sempre trovare il modo per stuzzicare i propri ospiti. Nel corso della messa in onda che ha visto anche la partecipazione di Ermal Meta, Fiorello ha deciso di contattare telefonicamente anche la conduttrice per lasciarsi raccontare qualche dettaglio in più sulla prima messa in onda di The Voice Kids. I primi squilli al telefono,, però, non hanno ottenuto risposta, dunque Fiorello ha commentato divertito: “Starà dormendo, è presto!”.

Dopo alcuni secondi di attesa, ecco lo squillo del telefono. Era Antonella Clerici in videochiamata. A questo punto Fiorello ha ben pensato di tendere uno scherzo alla sua collega: “Antonella ma stavi dormendo! Non ci credo!”, ha detto Fiorello rispondendo alla videochiamata. Ed ecco dunque che Antonella si è presentata ancora in pigiama e senza un velo di trucco.

Fiorello non ha dunque perso l’occasione per provare a ‘stuzzicare’ la sua ospite: “Ma io intravedo una spallina Antonella, ma che pigiama indossi?“, ha dunque domandato lo showman siciliano alla collega, provando a metterla in imbarazzo. Antonella Clerici a questo punto ha risposto spedita e senza pensarci troppo tempo su: “Ho la mia vestaglia. Io vado a letto sexy, mica col pigiamone!”. Ed è così che la conduttrice è riuscita a strappare un applauso e tante risate