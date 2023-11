“Il nulla…”. Antonella Clerici show. È nera e non le manda a dire a Gerry Scotti e Mediaset

Dopo otto mesi torna in televisione “The Voice Kids”, cinque puntate condotte da Antonella Clerici, in cui a cantare e a sfidarsi per entrare in una delle quattro squadre saranno dei bambini dai 7 ai 14 anni. Tra i coach la new entry Arisa, poi i veterani Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. “Avremo tre puntate di “blind”, la forza del programma, dove i ragazzini si presentano con le loro canzoni, vestiti e pettinati come vogliono loro. Poi ci saranno la semifinale e la finale sotto Natale, dove avremo anche cose ‘a tema’”, ha detto Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni.

The Voice of Italy ha esordito su Rai 2 nel 2013, con 6 edizioni a dire il vero non troppo fortunate. Nel 2020, poi, la scelta di promuovere il talent su Rai 1 con lo spin-off The Voice Senior, che ha avuto un grandissimo successo e la versione ‘baby’ di The Voice Kids, altrettanto fortunata.

Durante la presentazione del programma – organizzata nel pomeriggio di giovedì 23 novembre – Antonella Clerici ha parlato della trasmissione e si è fatta scappare anche una bella frecciatina alla concorrente Mediaset e al conduttore Gerry Scotti. Ieri sera ha infatti preso il via Io Canto Generation, con 24 concorrenti suddivisi in sei squadre capitanate da Mietta, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Si tratta di un programma che ricalca proprio The Voice Kids, con i bambini impegnati in una gara canora in prima serata.

“C’è grande attesa anche dal punto di vista dello spettacolo. Comunque ogni volta che inizio con i bambini poi qualcuno mi viene dietro e soprattutto mi trovo sempre di fronte ad una controprogrammazione fortissima, questa cosa un po’ mi fa incavolare un po’ mi fa piacere”, ha detto Antonella Clerici rivolgendosi a Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. “Direttore, possiamo andare di mercoledì? Io non ho problemi. Siamo sempre stati contro-programmati, io non mi tirerei mai indietro. Non ho visto la puntata ieri, però The Voice Kids è un format internazionale”.

“Sono contenta di fare da apripista. – ha detto ancora Antonella Clerici, che si è vista ‘copiare’ il suo format dalla concorrenza – Sono contenta che la concorrenza mi attenziona e mi contro-programma. Da una parte non vi nascondo che mi fa incavolare, dall’altra parte vuol dire che ci temono e facciamo un buon lavoro. Vincere contro il nulla è facile. Io non mi tiro mai indietro alle sfide, io sono un’aziendalista”. Come detto, mercoledì sera, su Canale 5, ha preso il via la prima edizione di Io Canto, che ha totalizzato un buon 21,5% di share contro Noi E.. condotta da Mara Venier e Loretta Goggi per l’UNICEF.*