Nella giornata di lunedì 20 novembre è andata in onda la prima puntata della settimana di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. E la conduttrice non ha non potuto soffermarsi sulla tragedia di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa a soli 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il quale non aveva mai accettato la fine della storia. Il messaggio della donna è stato molto forte e i telespettatori hanno gradito il suo importante gesto.

Parlando direttamente al pubblico, Antonella Clerici si è voluta concentrare soprattutto su ciò che c’è dietro l’omicidio di Giulia Cecchettin, ovvero il ruolo svolto da coloro che devono educare i giovani a comportarsi in maniera impeccabile per evitare che simili atti criminali e violenti possano ripetersi in futuro. Ricordiamo che Filippo Turetta è stato arrestato domenica 19 novembre, dopo una fuga di oltre una settimana che lo aveva visto raggiungere la Germania.

Antonella Clerici, il messaggio dopo la morte di Giulia Cecchettin

Antonella Clerici ha sempre mostrato grande sensibilità in ogni dramma con cui purtroppo facciamo i conti, quindi non poteva tacere dopo la drammatica morte di Giulia Cecchettin. Il suo pensiero in diretta è iniziato così: “Noi educatori, madri, padri, fratelli, sorelle, dovremmo imparare a educare i nostri figli ai ‘no’. Dobbiamo imparare un po’ dalle basi, come avviene nello sport. Se mia figlia prende un 4 a scuola non è colpa dei professori, ma sua perché non ha studiato”.

E poi la conduttrice Rai ha puntato sull’educazione del no: “Se noi proteggiamo troppo questi ragazzi e li facciamo sempre sentire nella loro comfort zone. I social danno una maggioranza prestazionale a loro e noi siamo sempre troppo accudenti. Non sono abituati alle sconfitte e non sono abituati ai ‘no’. L’educazione sentimentale va insegnata a scuola, ma l’educazione deve partire da noi grandi. Io a questo ci credo profondamente”.

"Dobbiamo educare i nostri figli al no. Se li proteggiamo troppo nella loro comfort zone non saranno abituati alle sconfitte né ai no delle fidanzate. L'educazione sentimentale va assolutamente insegnata a scuola ma deve partire da noi" #esempremezzogiorno pic.twitter.com/IaZvxq9Rhp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 20, 2023

E ovviamente in tanti hanno commentato il video di Antonella Clerici, postato sul social network X, manifestando tutto il loro appoggio verso questo messaggio fondamentale, che si spera possa aiutare quanta più gente possibile in futuro.