Antonella Clerici è la padrona di casa di È sempre mezzogiorno, il format di cucina in onda ogni giorno su Rai Uno a mezzogiorno, ma tornerà in televisione con la nuova edizione di The Voice Kids, la versione ‘baby’ di The Voice. Dopo l’esperimento (riuscito) dello scorso anno, torna, quest’anno, con un ciclo completo, la seconda stagione del talent.

Il programma in onda su Rai Uno andrà in onda, per cinque settimane, a partire dal 24 novembre 2023. Confermati nel ruolo di giudici Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Berté, mentre per la prima volta si siederà sulla speciale poltrona Arisa. Per la cantante vincitrice di Sanremo 2009 e 2014 si tratta di un tris, visto che già ha ricoperto il ruolo a X Factor e ad Amici.

“Giusto dirvi cosa ho avuto”. Antonella Clerici torna a È sempre mezzogiorno e spiega





Antonella Clerici, frecciatina a Mediaset a È sempre mezzogiorno

The Voice of Italy ha esordito su Rai 2 nel 2013, con 6 edizioni a dire il vero non troppo fortunate. Nel 2020, poi, la scelta di promuovere il talent su Rai 1 con lo spin-off The Voice Senior, che ha avuto un grandissimo successo e la versione ‘baby’ di The Voice Kids, altrettanto fortunata.

Nella prima edizione ha visto trionfare Melissa Agliottone che, insieme alla finalista Ranya Moufidi, rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2023 di Nizza. Durante È sempre mezzogiorno Antonella Clerici, conduttrice del talent, ha ricordato l’appuntamento con The Voice Kids e ha lanciato una frecciatina a Mediaset e, indirettamente, a Gerry Scotti.

“Venerdì 24 novembre, segnatevelo. Noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì 24 novembre cominciamo con The Voice Kids”, ha detto Antonella Clerici facendo un chiaro riferimento al programma con i bambini in onda su Mediaset, ovvero Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti. Il talent è molto simile a The Voice Kids e Mediaset continua a rimandare il debutto, previsto inizialmente il 22 ottobre. Il Biscione ha poi posticipato la data all’8 novembre e di nuovo al 22 novembre, appena due giorni prima di The Voice Kids.