C’è stata grande preoccupazione per Antonella Clerici, la quale è stata assente per dei problemi di salute. Aveva fatto vedere un termometro sul suo letto, a conferma del fatto che fosse stata colpita dalla febbre. Poi c’era stato il silenzio sui social e il suo pubblico si era già allarmato. La notizia più bella è arrivata nella giornata dell’11 ottobre, quando ha fatto il suo ingresso in studio a È sempre mezzogiorno e proprio qui ha spiegato cosa le è successo nei giorni scorsi.

I telespettatori hanno scoperto il motivo del suo malessere, che ora è stato superato anche se con fatica e difficoltà. Antonella Clerici ha avuto dei problemi di salute improvvisi e ha poi fatto la spiacevole scoperta. Lei ha iniziato la sua trasmissione in una maniera inaspettata, infatti è entrata e ha lanciato il cartonato che raffigurava lei. Infatti, non c’è bisogno di quello perché la conduttrice ha potuto riprendere il suo posto.

Leggi anche: Antonella Clerici ancora assente dalla tv: preoccupazione del pubblico dopo l’ultimo messaggio





Antonella Clerici, che problemi di salute ha avuto: lo ha spiegato in diretta

Nonostante siano stati giorni ed ore trascorsi non nel migliore dei modi, ora Antonella Clerici ha sconfitto quei problemi di salute e dovrà solamente pazientare ancora un po’ per rimettersi in sesto completamente. Come è stato possibile osservare, si è presentata in studio un po’ affaticata e con gli occhi lucidi ma pronta per affrontare la puntata. Vediamo insieme cosa ha detto, come ricostruito dal sito Ultimenotizieflash, in riferimento al suo stato fisico.

Antonella Clerici ha dovuto fare i conti ancora una volta con il Covid: “Buongiorno e buon mercoledì, oggi c’è l’originale. Via questo, io sono tornata con voi e vi racconto la verità. Ho fatto sempre un patto di lealtà con voi e così vi dico che cosa è successo. Ho avuto il Covid, quindi ho avuto una ricaduta come insomma l’ho già avuta tempo fa. Un anno e mezzo fa d’estate e adesso ho avuto di nuovo il Covid. Ho aspettato naturalmente di essere anche negativa per rispetto nei confronti delle persone con cui lavoro”.

Infine, la conduttrice Rai ha concluso: “Quindi, oggi sono tornata pronta e carica. Un po’ così, insomma magari non sapere proprio a 1000, ma quasi…”. Ci sarà tempo per ristabilirsi perfettamente, intanto Antonella Clerici è però ritornata a lavorare.