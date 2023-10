Antonella Clerici, il silenzio della conduttrice preoccupa tutti. Non è stato un bell’inizio di settimana per “È sempre mezzogiorno“. Lunedì 9 ottobre, infatti, il programma di Rai 1 non è andato in onda. Lo stop era stato annunciato dalla stessa Antonella: “Carissimi, lunedì 9 ottobre non andremo in onda per le Celebrazioni del 60esimo anniversario del Vajont. È sempre mezzogiorno torna martedì 10 alle 11:55. Serena giornata, vostra Antonella”.

Ma poco dopo l’esperto di tv Davide Maggio aveva prennunciato che in realtà neppure oggi, martedì 10 ottobre, il programma sarebbe andato in onda. Effettivamente, come sicuramente qualcuno avrà notato, è stata trasmessa una puntata in replica. Il motivo? È presto detto: Antonella Clerici non sta bene. Lei stessa lo ha fatto sapere via Instagram. In tanti, tuttavia, speravano che la Rai mandasse comunque in onda il programma, magari sostituendo la popolare conduttrice e lasciando al loro posto tutti gli altri.

Antonella Clerici non sta bene, il silenzio preoccupa i fan

Non solo i fan hanno dovuto subire la delusione di non vedere all’opera la loro beniamina, ma nelle ultime ore sta serpeggiando anche una certa preoccupazione. L’ultimo messaggio di Antonella Clerici è stata la foto di un termometro e un saturimetro, chiari segnali del suo malessere e la scritta: “Spero rimettermi presto“. Dopodiché nulla. Non c’è stato nessun annuncio su cosa sarebbe andato in onda oggi né sulle sue condizioni di salute.

Adesso sono in molti a chiedersi cosa succederà domani, mercoledì 11 ottobre. “È sempre mezzogiorno” andrà in onda oppure no? Sarà trasmessa un’altra puntata in replica oppure Antonella tornerà al suo posto? Intanto c’è chi continua a sperare che la Clerici possa essere eventualmente sostituita da uno dei suoi compagni di avventura visto che il programma è comunque una garanzia di successo.

Proprio mentre scriviamo andando a sbirciare sul profilo Instagram di Antonella Clerici è comparso uno strano messaggio. La conduttrice ha condiviso un video in cui si vede la preparazione di un dolce, ma la cosa strana è la didascalia: “Quando una è incinta – ha scritto – non può guardare queste cose” seguita da tante faccine che piangono. Si di tratta una battuta o…? Al momento l’ipotesi che Antonella sia in dolce attesa è remota per non dire da scartare. Voci su una sua gravidanza si erano diffuse anche l’anno scorso, ma poi si erano rivelate false.

