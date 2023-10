Antonella Clerici, un altro stop. Consecutivo. Insomma, non certo il miglior inizio di settimana per la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ma partiamo dall’inizio. Come il pubblico di Rai1 sa bene, lunedì 9 ottobre 2023 la puntata non è andata in onda. È saltata per lasciare spazio alle Celebrazioni sul ricordo dei sessant’anni della tragedia del Vajont, come comunicato anche dalla padrona di casa stessa tra le Storie Instagram rivolta al suo pubblico.

“Carissimi, lunedì 9 ottobre non andremo in onda per le Celebrazioni del 60esimo anniversario del Vajont. È sempre mezzogiorno torna martedì 10 alle 11:55. Serena giornata, vostra Antonella”. Ma a quanto pare È sempre mezzogiorno non tornerà il giorno successivo, martedì, come annunciato dalla Clerici. Così sostiene Davide Maggio sul sito, anche se precisa che la notizia non è stata ancora ufficializzata ma che è già possibile annunciarla.

Antonella Clerici, salta ancora È sempre mezzogiorno: cosa è successo

Anche perché è la stessa Antonella Clerici a far sapere, sempre a mezzo Instagram, che non sta bene. Dopo la Storia della puntata saltata, ha pubblicato un altro scatto in cui è ritratta a letto. “Spero di rimettermi presto per È sempre mezzogiorno”, la scritta.

Ma nella foto si intravedono anche un classico termometro, che lascia presagire abbia la febbre, e pure un saturimetro, strumento che ha avuto un vero e proprio boom durante la pandemia del Covid. Che la conduttrice si sia beccata il virus? Questo non è dato da sapere, speriamo certamente di no.

Si augurano ovviamente tutti una pronta guarigione della conduttrice di È sempre mezzogiorno. Ma come cambierà il palinsesto di Rai1 mattina senza il programma che dà consigli e ricette a milioni di spettatori? Al momento la guida ufficiale Rai non è stata modificata, ma è probabile che come successo altre volte in passato potrebbe andare in onda una sorta di “best of” della trasmissione.