Incredibile quanto successo in diretta a È sempre mezzogiorno nella giornata di lunedì 2 ottobre. Antonella Clerici ha commesso una gaffe pazzesca, mentre si trovava in compagnia di un ospite vip. Proprio quest’ultimo le ha fatto una domanda, ma è stata la risposta della conduttrice ad aver lasciato tutti senza parole. Subito dopo la padrona di casa è scoppiata a ridere, capendo di aver detto qualcosa che poteva essere interpretato diversamente.

Durante È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici stava preparando una ricetta quando ha fatto la gaffe inaspettata. Il video è diventato virale e anche i telespettatori si sono messi a ridere improvvisamente, dato che non si aspettavano una situazione simile. L’ospite vip era intento a maneggiare una grattugia, si è rivolto verso la donna ed ecco arrivare un quesito specifico al quale Antonella ha replicato in maniera imbarazzante.

Antonella Clerici, clamorosa gaffe in diretta: “Quella grande…”

Dunque, nel corso dell’appuntamento su Rai1, Antonella Clerici era concentrata sulla ricetta con le zucchine, quando ha fatto questa gaffe inattesa. Al fianco della presentatrice c’era il conduttore Alessandro Cattelan, che le ha chiesto: “Che misura vuoi?“. E lei: “Quella più grande“. Dopo un attimo di silenzio, ecco le risate a crepapelle di entrambi per il doppio senso e successivamente i due hanno dato vita ad un altro siparietto.

Antonella ha aggiunto, parlando sempre col collega: “D’altronde, non te la saresti aspettata questa risposta”. E Cattelan ha detto ancora: “Ho sbagliato io a fare la domanda“. Ovviamente anche i telespettatori hanno gradito questo sketch involontario, quindi non ci sono state polemiche e nemmeno situazioni polemiche. Tanto divertimento, anche perché la spontaneità della presentatrice Rai è stata lampante.

Non è la prima volta che Antonella Clerici commetta degli errori in piena diretta, ma stavolta tutto si è sistemato in poco tempo e la puntata è proseguita senza ulteriori intoppi. Chissà cosa potrà succedere in futuro.