Antonella Clerici sbotta a “È sempre mezzogiorno”. Puntata particolare quella andata in onda oggi, lunedì 25 settembre, del popolare e seguitissimo programma di Rai 1. Come sempre l’amata conduttrice fa compagnia il pubblico con tanti consigli di cucina e momenti di ilarità e serenità. Una televisione non urlata che piace e non è un caso che siano quasi due milioni i telespettatori che continuano a seguire Antonella e la sua squadra.

Tra gli ospiti di oggi c’era anche Eleonora Daniele che per quattro settimane sarà in tv su Rai 3 a partire dalle 23:15 con “Dottori in corsia“. Saranno raccontate le storie dei dottori e delle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, un’eccellenza nel panorama europeo. Nel corso della puntata, tuttavia, Antonella ha commesso una gaffe che ha fatto parecchio ridere il pubblico. Tutto è avvenuto durante il quiz al telefono.

Antonella e la gaffe al telefono con la spettatrice

Quando è arrivato il momento del gioco al telefono la spettatrice si è presentata così: “Mi chiamo Raffaella“. Tuttavia Antonella Clerici non ha capito bene e le ha risposto: “Ciao Rossella”. La cosa buffa è che il fraintendimento è andato avanti per un bel po’, con la spettatrice che cercava di farsi capire e la conduttrice… nel pallone…

La spettatrice, infatti, ha subito cercato di chiarire: “Sono Raffaella”. Ma non c’è stato niente da fare, Antonella Clerici ha ribadito: “Rossella, come Rossella O’Hara“. Ma qui Via col Vento non c’entra proprio nulla. Tanto che nuovamente la spettatrice ha esclamato: “No, mi chiamo Raffaella! Come la Carrà”. A quel punto, finalmente, Antonella ha compreso l’errore e ha cercato di scusarsi.

Antonella Clerici ha detto: “Ah, Raffaella come la Carrà! Ma p**ca mi seria. Scusa, vedi che sono…Ho qualche difficoltà di udito“. Poi ancora: “Stavo per fare una battuta ma non la faccio. Meglio se sto zitta…Raffaella, non farmi dire nient’altro”. Poco dopo un altro errore. La donna al telefono ha detto di chiamare da Trabia, in provincia di Palermo, ma Antonella ha capito “Pavia”. Insomma, proprio una giornata no per la conduttrice!

