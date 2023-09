Anche Antonella Clerici è tornata in tv dopo la pausa estiva. Ed è tornata nello studio dell’amatissimo programma di cucina che va in onda su Rai1, È sempre mezzogiorno. Nella scorsa puntata aveva annunciato una grande sorpresa per il pubblico, senza aggiungere troppo e sì, giovedì l’ha svelata. Ma è finita con l’essere sorpresa lei. Andiamo con ordine. La sorpresa per i telespettatori è che quest’anno per la prima volta anche lei cucinerà dietro il famoso bancone e avrebbe iniziato proprio oggi.

Così, sul finire della puntata di È sempre mezzogiorno la conduttrice si è messa il grembiule per accingersi a preparare il primo piatto che aveva pensato di cucinare quando una musica l’ha interrotta. E dopo aver sentito la voce registrata di Anna Muroni che le ricorda di lavarsi le mani ha esclamato: “Oh mamma mia che reminescenze“. Ma non si aspettava che dopo pochi istanti, da dietro le quinte, sbucasse proprio lei.

Antonella Clerici, ingresso a sorpresa e lacrime di commozione

Un urlo di sorpresa e gioia, poi Antonella Clerici le è corsa incontro quasi travolgendola per abbracciarla. Un momento di forte emozione che infatti ha finito per farla commuovere. “Oddio, che bello vederti. Sono così contenta che tu sia venuta. Non me l’aspettavo. Dove ti hanno nascosto?“, ha detto asciugandosi le lacrime.

Come sa bene il pubblico, per anni Antonella Clerici e Anna Moroni sono state colleghe a La prova del cuoco su Rai 1. Quest’ultima aveva insegnato con pazienza le regole base della sua cucina alla conduttrice e fin dal primo momento sono diventate grandi amiche. Poi nel 2018 ha deciso di lasciare il programma a seguito dell’addio della padrona di casa, poi sostituita da Elisa Isoardi.

Da quel momento in poi Anna Moroni è apparsa rare volte in tv ma nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno ha voluto fare una sorpresa alla sua amica. Poi di corsa a cucinare insieme visto che l’ospite è stata fatta entrare proprio nel momento della ricetta di Antonella Clerici: “Vieni qui, vieni ad aiutarmi Annina”, le ha detto.