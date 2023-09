È sempre mezzogiorno, per Antonella Clerici una partenza con il botto: numeri di ascolti altissimi e un gradimento sempre sopra le righe. Il format del programma, creato proprio dalla conduttrice, si conferma una fucina di successi. I guai, però, ci sono anche nelle migliori famiglie come dimostra quanto successo nella puntata di mercoledì 20 settembre. Capire quale sia il segreto del programma di Antonella Clerici non è difficile da capire: gran parte del merito va alla sua conduttrice.

Al modo schietto e sincero che ha di condurre e con quel tratto di umanità che colpisce. Un esempio è l’intervista rilasciata poco prima dell’inizio della stagione in cui ha ricordato, commossa, Fabrizio Frizzi. “Quando venne a trovarmi mi fece questo grande regalo, un regalo di Carlo Conti a cui io sono tutt’ora legatissima”.





È sempre mezzogiorno, lo chef Michele Farru protagonista

“Fu un regalo inaspettato perché lui invece di portarlo all’Eredità che era il loro programma vennero lì a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che tre mesi dopo Fabrizio non ci sarebbe stato più”, le sue parole tra le lacrime. Poi c’è anche il format, le gustose ricette e qualche spruzzata di pepe come successo con lo chef Ivano Ricchebono.

È stato poi preso di mira dai gossip di Alfio Bottaro che ha rivelato il nome della sua nuova e misteriosa fidanzata: Isotta. Offeso per il segreto svelato il cuoco ha battibeccato con il piemontese. Racconta poi libero come: “lo spazio dedicato a Michele Farru non è stato da meno. Lo chef sardo, solitamente composto e diligente, si è lasciato scappare alcune battute del tutto inaspettate”.

E ancora: “Tra queste, riferendosi al celeberrimo granchio blu, ha detto: “Io dico sempre che è un astice che non ce l’ha fatta”. In studio è scoppiata una risata generale, con la conduttrice che si è voltata e andando verso l’uscita ha detto: “Io me ne vado”. Dopo la cancellazione de La prova del cuoco a seguito di un calo di ascolti (o “evidente emorragia”, come ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta) il 16 luglio 2020 è stato presentato il nuovo programma intitolato È sempre mezzogiorno, che è attualmente in onda dal 28 settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30. La sigla omonima del programma è stata composta dal maestro Andrea Casamento e cantata dalla conduttrice.