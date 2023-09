A poche ore dalla nuova puntata in diretta del Grande Fratello, i concorrenti hanno ricevuto un comunicato ufficiale perché hanno violato il regolamento. Si tratta della prima grande scorrettezza da parte dei protagonisti del reality show di Alfonso Signorini, quindi dovranno fare moltissima attenzione perché la situazione potrebbe sfuggire di mano da un momento all’altro. Sono stati due i gieffini incaricati di leggere il dispositivo della produzione.

Il Grande Fratello è entrato già nel vivo e ci sono stati già i primi problemi per i concorrenti. Alcuni hanno violato il regolamento, ma il serio rischio è che tutti possano finire nei guai. Ciò che è stato spiegato ai gieffini è molto chiaro, quindi non lascia spazio ad altre interpretazioni. Certamente la preoccupazione aumenterà di ora in ora e tutti dovranno prestare la massima prudenza anche durante la diretta.

Leggi anche: “Ma quindi va via?”. GF 2023, si è scoperto tutto sul concorrente: la notizia più brutta





Grande Fratello, i concorrenti hanno violato il regolamento

C’è una motivazione specifica che ha spinto la produzione del Grande Fratello ad intervenire, al fine di evitare altre situazioni simili in futuro. I concorrenti hanno purtroppo violato il regolamento e le conseguenze potrebbero essere dure tra non molto. Questa la prima parte del comunicato: “Inquilini, in questi giorni il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il freeze e non siete stati molto bravi a rispettarlo. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare“.

E se non cambieranno registro si prefigurano sanzioni per i concorrenti, che per il momento sono stati semplicemente richiamati dalla regia. Infatti, il comunicato si è concluso in questo modo: “Come ogni prova alla quale siete sottoposti all’interno della Casa, anche la più buffa e divertente va rispettata e affrontata con sana spensieratezza e grande impegno. Da questo momento le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie e, oltre ad abbattersi sui singoli, a discrezione di Grande Fratello, potranno coinvolgere l’intero gruppo. Siete stati avvisati”.

A leggere tutto sono stati Angelica e Arnold, mentre gli altri concorrenti sono stati in silenzio e hanno appreso quella importante novità. Occhio al freeze perché potrebbe essere il motivo principale di eventuali provvedimenti da assumere.