Al Grande Fratello c’è un concorrente che rischia seriamente l’eliminazione. Alfonso Signorini è pronto per la nuova puntata del 21 settembre, ma intanto si è già scoperto quale sia la situazione che si sta creando nella Casa. Il pubblico si sta già facendo delle idee ben precise sui gieffini ed ecco che ora sappiamo perfettamente chi dovrebbe preoccuparsi. Mentre c’è qualcuno che può stare molto tranquillo e che diventa uno dei più amati di questa prima fase del reality.

Nella Casa del Grande Fratello ci sono state anche le prime liti, quindi la situazione è sempre più bollente. Intanto, un concorrente potrebbe incorrere nell’eliminazione se non dovesse esserci un cambiamento nei telespettatori. Finora non è stato assolutamente apprezzato dalla gente e il dato che è emerso è veramente terribile. Andiamo a scoprire insieme cosa si è saputo a poche ore dal nuovo appuntamento in diretta.

Grande Fratello, c’è un concorrente a rischio eliminazione: chi è

Possiamo subito dire invece chi al Grande Fratello non abbandonerà la Casa. Il concorrente che non è affatto a rischio eliminazione è Vittorio Menozzi, che nel sondaggio di Novella 2000 ha conquistato il 40% dei voti diventando il gieffino più amato dal pubblico. Subito dietro di lei troviamo l’attrice Beatrice Luzzi, col 27%, la quale nonostante il litigio furibondo con Rosy Chin ha ottenuto il gradimento di molti telespettatori.

Sempre secondo quanto scritto da Novella 2000, troviamo Lorenzo Remotti al 20% ed è invece messo male Arnold Cardaropoli, che non è andato oltre il 13% delle preferenze. Bisogna però ricordare che nella serata di giovedì 21 settembre non uscirà nessuno dalla Casa, ma il meno votato avrà una sfida con Grecia Colmaneras e solamente lunedì 25 settembre scopriremo il nome del primo eliminato dal Grande Fratello.

Il televoto è attualmente in corso, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, quindi potrebbero anche esserci dei ribaltoni. Occorrerà aspettare la diretta con Signorini per comprendere chi sarà davvero il meno votato.