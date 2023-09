Rosy Chin è stata una delle prime concorrenti a varcare la porta rossa del Grande Fratello. E anche una delle prime a finire nel mirino del pubblico. Questo perché è stata inserita tra gli “sconosciuti” del reality quando invece è tutto il contrario nel mondo della cucina. 38 anni, è figlia di Chang Kuang che, insieme alla moglie, ha contribuito a rendere popolare la cucina cinese a Milano. Dove anche lei ha aperto un ristorante, Yokohama, che è il tempio della cucina fusion nel capoluogo lombardo,

Lei è infatti diventata una chef di alto livello che offre ai suoi clienti, anche vip, una cucina fusion, ovvero piatti che uniscono la tradizione orientale con quella occidentale, ma è il sushi domina il menù. Ci sono infatti tutti i piatti tipici della tradizione orientale, come jiaozi, tataki, nigiri, gunkan, uramaki, hosomaki, sashimi e noodles. Il suo locale, come detto, è frequentato da molti famosi, tra cui Chiara Ferragni e Fedez che sono indicati come suoi grandi amici per i quali un tavolo è sempre riservato.

Leggi anche: “Si è fiondato su Heidi”. GF, tutti hanno visto: appena entrata, la bionda ha fatto subito una strage





Rosy Chin al GF, quanto costa mangiare nel suo ristorante

Ma quanto costa mangiare nel ristorante di Rosy Chin, ora al GF? Yokohama non è proprio alla portata di ogni tasca. Il menù degustazione è chiamato “Sensazioni” e propone sapori “dove l’antica tradizione dell’Oriente incontra l’innovativa arte dell’Occidente”. Sono 10 portate ogni 2 persone che andranno condivise e il costo fisso è di 108 euro (bevande e dolci esclusi).

Ma ovviamente si può anche mangiare “alla carta” e lì c’è l’imbarazzo della scelta. Il menù si può consultare anche sul sito ufficiale del ristorante di Rosy Chin. Tra gli antipasti, per esempio, si può provare il tentacolo di polpo arrostito (19 euro), le capesante marinate al sake (16 euro) e anche gli involtini di gamberi (14 euro).

Andando nella sezione fusion food, si trova il merluzzo nero a 40 euro, il filetto di manzo a 35, i bocconcini di granchi reale (36 euro) e, infine, gli spiedini di pollo in salsa teriyaki a 14 euro. E poi carpacci di ogni tipo, da quello di Wagyu che costa 26 euro a quello di tonno da 20 fino a quello di astice che tocca i 33 euro.