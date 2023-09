“Si è fiondato su Heidi”. GF, tutti hanno visto: appena entrata, la bionda ha fatto subito una strage

Heidi Baci è entrata al Grande Fratello con il secondo gruppo di concorrenti. Ha 26 anni, è nata a Vasto (Chieti), da genitori di origini bosniaco-albanesi ma è cresciuta a Pescara, si legge nella sua presentazione. Fin da adolescente ha avuto il desiderio di abbandonare la provincia, così dopo il liceo si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella per poi cominciare a gestire uno snack bar. Ma durante la pandemia cambia vita.

In quel periodo la gieffina inizia a lavorare in un’azienda che produce barche elettriche e diventa in breve consulente alle vendite, un traguardo che l’ha resa molto orgogliosa. È da sempre fan del Grande Fratello e ha raccontato che quando era piccola faceva la “traduzione simultanea” ai nonni in albanese. Ora la porta rossa si è spalancata pure per lei e a giudicare dalle ultime ha subito conquistato gli inquilini.

Leggi anche: “Fa male, non me l’aspettavo”. GF, Beatrice Luzzi in lacrime: troppo forte quello che è successo





“Si è fiondato su Heidi”: cosa sta succedendo al GF

La bionda concorrente del GF sembra infatti contesa tra due coinquilini: Massimiliano Varrese e Claudio Roma. Così pensano anche gli altri che, dopo aver visto un avvicinamento all’attore nel tugurio hanno iniziato a chiacchierare. Ma inizialmente con Heidi c’era Claudio e anche lì si è notato un certo interesse.

“A lui piace Heidi ma Claudio non è il suo tipo”, la sentenza di Fiordaliso. Valentina invece ha notato una certa complicità con Massimiliano, che a suo dire “si è fiondato senza colpo ferire” su di lei. Persino Ciro Petrone ha detto la sua parlandone proprio con la diretta interessata: “Si vede dai, quando la guarda. Poi lei ha raccontato che le ha fatto una piccola attenzione. Claudio ha capito anche che Max prova qualche interesse verso Heidi, infatti lui sta osservando tutto per poi muoversi”.

Ma che dice Heidi di questo presunto interessamento di Claudio e Massimiliano? “Claudio lo vedo come amico. Mi viene voglia sì di abbracciarlo, ma troppo curato. Io preferisco, proprio per una questione di gusti, un uomo più rudimentale. Hai più trucchi di me… Dai, non mi attrae questa cosa. Mi uccide un po’ la libido. Massimiliano è grande. che potrebbe attrarmi e vedrei al mio fianco. Lui è una persona molto intelligente, molto intuitiva. Quando sono entrata ha capito subito come sono fatta io. Non ci ha messo molto come gli altri. Ma è troppo grande ragazzi, stringendo”.