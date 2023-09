Beatrice Luzzi si è subito distinta al Grande Fratello. Già nell’ultima diretta è stata chiamata in Mistery per un faccia a faccia con Rosy Chin, visto che sono state protagoniste della prima lite nella Casa. E ne è scoppiata un’altra nei giorni a seguire, precisamente nella giornata di mercoledì, durante un gioco organizzato dagli autori. Che è finito male per lei: l’attrice è stata votata come la più ipocrita della Casa ottenendo in totale ben 7 voti. Nel dettaglio, quello di Giselda, quello di Anita, quello di Samira, quello di Lorenzo, quello di Vittorio, di Massimiliano e di Alex.

“Porca miseria non me l’aspettavo proprio, soprattutto da Massimiliano – ha commentato a caldo Beatrice Luzzi – “Ho vinto, che bello! Devo dire la verità? Non me l’aspettavo. Penso di avere tanti difetti ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età”. No, Rosy Chin non l’ha votata, ma quando è stato chiesto a Beatrice indicare la persona più ipocrita della casa ha votato proprio la chef.

GF, Beatrice Luzzi in lacrime: cosa è successo

Vista la reazione di Beatrice, Alex ha provato a spiegare il suo voto, ovvero che secondo lui è ipocrita proprio perché dopo aver criticato la cucina di Rosy Chin l’ha mangiata. “Secondo me non è stato giusto criticare Rosy dicendo che è lenta nel cucinare e poi sederti mangiando quello che ha cucinato lei“.

“Io non sono ipocrita e nelle vostre critiche non ci vedo nulla di ipocrita“, ha chiuso la Luzzi. Ma lo scontro avuto con parte dei gieffini le ha provocato una pressione che è poi sfociata in un pianto liberatorio dopo essersi isolata in giardino. Al suo fianco Letizia Petris, pronta a confortarla e cercare dunque di parlare con lei.

Scoppiano nuove incomprensioni tra Rosy e Beatrice 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/lFszWqXbQu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Dopo il duro confronto con i suoi compagni, Beatrice si lascia andare ad un pianto di delusione. #GrandeFratello pic.twitter.com/YHqCYA0kwm — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

“Il tuo atteggiamento delle volte risulta troppo schietto, tagliente”, il suo commento. E quando le ha chiesto il motivo delle lacrime, la concorrente del GF ha spiegato: “Ci resto male più per i miei figli, per ciò che hanno potuto vedere e sentire”. Poi però ha aggiunto di essere rimasta male anche per Giselda perché non se l’aspettava.