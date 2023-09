Fiordaliso invitata ad uscire dal Grande Fratello 2023. Iniziano i primi malumori nella casa del reality show di Canale 5. Dopo alcuni giorni di studio tra i concorrenti, adesso si inizia a fare sul serio e chiaramente qualcuno comincia ad odiarsi un po’. A dirsene di santa ragione infatti, sono stati Claudio Roma, veterinario e imprenditore e l’amata cantante Fiordaliso. Il contesto semplicissimo quanto interessante.

Il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini della casa di essere sinceri gli uni con gli altri. Secondo questa “prova sincerità”, tutti i concorrenti del reality sono stati chiamati ad indicare il personaggio nella casa considerato più narcisista e più ipocrita. A questo punto iniziano i giochi. Inizia la cantante 67enne col voto contro il veterinario romagnolo. A questo punto il 34enne decide di non restare in silenzio e di sfogarsi riguardo alcune cose che pensa proprio di Fiordaliso.





Fiordaliso invitata ad uscire dal Grande Fratello 2023

In modo molto permaloso, Claudio Roma ha detto: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”. A questo punto Fiordaliso ha risposto piccata: “Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?”. Serafico il 34enne: “Perché tu hai il doppio dei miei anni”. Fiordaliso allargo lo incalza: “Ma cosa vuol dire?”.

“Allora ho fatto bene a votarti”. A questo punto interviene anche Massimiliano Varrese che rivolgendosi proprio a Claudio Roma, dice: “Questa non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?”. “Tu non puoi saperlo”, chiude quindi molto rattristata Fiordaliso. Chiaramente questa clip ha generato non pochi commenti sui social (finalmente).

IMBARAZZANTE 😳 QUESTO TROGLODITA #GrandeFratello

In tanti, forse la maggior parte, si sono schierati con Fiordaliso. In tanti però hanno anche apprezzato la sincerità di Claudio Roma. Proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere nelle scorse ore, quando ha tirato in ballo Signorini riguardo il suo passato. Il conduttore infatti avrebbe rivelato che il concorrente “ha un passato da spacciatore”. A questo punto Claudio ha detto agli altri che la parola “spacciatore” è stata davvero atroce da utilizzare.

