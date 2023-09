Adesso è davvero arrivata dopo diversi giorni di tensioni e incomprensioni: parliamo di un vero e proprio scontro al Grande Fratello, con Rosy Chin protagonista della prima furiosa lite. Se l’è presa con un’altra concorrente e con quest’ultima è andato in scena un litigio molto duro davanti agli altri compagni di avventura. Tutto è successo durante un gioco, che all’improvviso si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Al Grande Fratello Rosy Chin era già sembrata insofferente verso questa gieffina, ma adesso c’è stata la prima lite vera e propria con la chef ed imprenditrice che non le ha mandate a dire. Proprio gli autori del programma avevano deciso di dare il via a questo momento spensierato, ma visto che sono stati toccati argomenti delicati, inevitabilmente l’ambiente si è acceso fino a giungere alla litigata in questione.

Grande Fratello, Rosy Chin protagonista della prima vera lite con una concorrente

La produzione del Grande Fratello ha deciso che Rosy Chin e gli altri dicessero chi fosse la persona maggiormente ipocrita presente nella Casa, è stato fatto un nome ed ecco che la prima lite si è concretizzata in pochi attimi. Questa gieffina che si è offesa ha infatti affermato: “Mi hanno chiesto di mettere le mani in pasta perché mi hanno chiesto di accelerare. Quando c’è stato da fare le nomination l’ho trovato ingrato”. Quindi, il tema dello scontro è stato la cucina ma Rosy Chin si è subito difesa.

Rosy Chin si è arrabbiata con l’attrice Beatrice Luzzi e ha esclamato davanti a tutti gli altri: “Ti ho dato lo spazio in cucina, ma poi non produci da mangiare per tutti i ragazzi. Ieri cosa hai fatto? Qualcuno lo spazio deve prenderlo. Mi mandi lì e non vuoi che ci stia. Mi mandi fuori a parlare e non vuoi che stia lì. Tu, Bea, non mi vuoi qui dentro, punto”. Ma l’attrice ha replicato ancora: “Forse c’era bisogno che tu superassi il senso di responsabilità totale. Questo era il mio obiettivo finale, anche se non lo avevo”.

abbiamo sbagliato programma e siamo a masterchef? mi sento confusa #grandefratello pic.twitter.com/ur72ATHlq1 — Martina💘 (@acidissimamente) September 20, 2023

Trattandosi di una lite sul controllo da avere in cucina, c’è anche chi ha ironizzato tra i telespettatori: “Abbiamo sbagliato programma e siamo a Masterchef? Mi sento confusa”. Mentre c’è anche chi ha preso posizione: “Rosy, hai ragione, non ti vogliamo”.