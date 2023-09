Il Grande Fratello si avvicina alla quarta puntata in diretta, che andrà in onda giovedì 21 settembre, ma intanto è stato fatto un ritrovamento insolito all’interno della Casa. Una delle concorrenti ha infatti rinvenuto qualcosa di sorprendente in un’area ben specifica della dimora, ovvero la camera da letto. Proprio dietro a quest’ultimo è stato trovato e raccolto questo particolare oggetto e si è anche scoperto chi fosse il proprietario. E non parliamo di qualcuno che sta adesso nel programma

Dunque, momento insolito al Grande Fratello con questo ritrovamento che è stato annunciato da diversi utenti sul social network X, ovvero l’ex Twitter. Nella Casa e in particolar modo in una stanza questa concorrente si è piegata e ha individuato l’oggetto. I telespettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra hanno subito capito a chi appartenesse, ma gli autori hanno subito cercato di distogliere l’attenzione.

Grande Fratello, ritrovamento nella Casa: cosa ha scoperto una concorrente

Possiamo adesso entrare nei dettagli dell’accaduto e dirvi che al Grande Fratello il ritrovamento nella Casa è stato fatto da Samira Lui. Proprio dietro ad un letto usato dai concorrenti per dormire, ecco che è spuntato improvvisamente questo oggetto personale. E tutti sono rimasti straniti, anche perché non si sa come sia possibile che fosse ancora lì. Ci saranno stati controlli da parte degli autori, ma probabilmente questo ex gieffino era stato abile a nasconderlo.

Il beauty trovato da Samira Lui sarebbe dell’ex gieffino Alberto De Pisis. Sembra che ci fosse il nome proprio del giovane col logo del GF Vip, ma non possiamo dirvi molto di più perché Novella 2000, il primo sito a raccontare di questo episodio, non ha potuto visionare il filmato. Pare che la regia abbia subito tolto le immagini e lei sarebbe stata invitata nel confessionale per consegnare questo oggetto non di loro appartenenza. Quindi, potrebbe essere dato al legittimo proprietario tra non molto.

Intanto, parlando di un altro concorrente del GF, Paolo Masella è stato smascherato fuori dalla trasmissione. A inizio GF, sempre Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione: “Paolo aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito”. Poi, dopo l’ingresso nella Casa, come riporta il sito Tag24, su Instagram è spuntato un profilo nuovo gestito dagli amici con tanto di foto di lui al reality di Canale 5. Quindi, avrebbe mentito quando ha detto di non avere i social.